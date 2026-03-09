Zwei Monate nach Geburt: Maurice Dziwak gibt Baby-Update

Maurice Dziwak (27) hat zwei Monate nach der Geburt seines zweiten Kindes ein ehrliches Update zu seinem Leben als zweifacher Vater gegeben. Im Interview mit Promiflash verriet der Realitystar, dass Schlaf für ihn mittlerweile zu einer echten Rarität geworden ist. "Ich muss sagen, ich habe ja schon vorher nicht so viel geschlafen, aber jetzt schläfst du wirklich fast gar nicht. Wenn der Kleine ruhig ist, dann ist die Kleine am Durchziehen und umgekehrt", erklärte Maurice die Herausforderung seines neuen Alltags. Die beiden Kinder hätten noch keinen einheitlichen Rhythmus gefunden, weshalb er und seine Frau Leandra kaum zur Ruhe kommen.

Trotz des Schlafmangels wirkte Maurice im Gespräch mit Promiflash erstaunlich fit und gelassen. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Für den Reality-Star ist die Situation genau so, wie er es sich immer gewünscht hat. "Ja, ist ja auch was Schönes. Das wollte ich ja immer so, das war immer mein Traum und deswegen ist das alles gut so, wie es ist", betonte er. Mit einer lockeren Einstellung fügte er hinzu: "Schlafen können wir genug, wenn wir tot sind. Jetzt müssen wir Gas geben."

Im Januar hatte Maurice die freudige Nachricht über die Geburt seiner kleinen Tochter in den sozialen Medien geteilt. Damals postete er rührende Bilder aus dem Krankenhaus, auf denen das Neugeborene an Leandras Brust kuschelte und er selbst das Baby im Arm hielt. "Meine kleine Prinzessin", schrieb er damals zu einem der Fotos. Mit emotionalen Worten richtete er sich auch an seine Frau: "Du hast mich erneut zum glücklichsten Menschen gemacht." Nun meistert die Familie gemeinsam die herausfordernden ersten Monate mit zwei kleinen Kindern.

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Tochter, 2026

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Tochter, 2026

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Partnerin Leandra