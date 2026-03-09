Anouschka und Martin sorgen für "Promis unter Palmen"-Eklat

In der vierten Folge der Realityshow Promis unter Palmen knallt es gewaltig: Martin Angelo (32) wählt Schauspielerin Anouschka Renzi (61) in einem Spiel als die Person aus, mit der er am wenigsten freiwillig Zeit verbringen würde. Vor laufenden Kameras begründet Martin seine Entscheidung mit fehlender Verbindung zu Anouschka und stärkerem Zusammenhalt mit den anderen Kandidaten. "Anouschka, ich glaube, am wenigsten würde ich mit dir Kontakt haben, weil ich glaube, dass ich mich mit den anderen schon auf einer Ebene connected habe", sagt er in der Sendung. Das lässt Anouschka nicht auf sich sitzen. Sie kontert sofort: "Ich glaube, das ist genau so, weil ich deine extremen Ausbrüche komisch finde und auch, dass du dir erlaubst, so laut zu werden gegenüber jemandem, der de facto wirklich im Leben mehr geleistet hat." Von da an eskaliert die Runde, bis der Ton komplett entgleist.

Martin kontert: "Anouschka, es ist einfach jedes Mal dasselbe mit dir. Du bist und bleibst einfach eine Meckertante." Als Anouschka ihn daraufhin als "hysterische ***" bezeichnet, wird ein Teil des Begriffs von der Produktion weggepiept. Der Off-Sprecher ordnet die Szene knapp ein: "Das war eine Grenzüberschreitung." Anouschka rechtfertigt sich im Anschluss mit dem Hinweis: "Du nennst mich ständig alte Kuh." Martin legt nach und erhebt schwere Vorwürfe. "Du bist für mich eine alte, frustrierte Frau, die Gays und Girls überhaupt nicht supportet. Die einzigen Leute, die du supportest, sind Männer", erklärt er vor allen. Schließlich wird es persönlich: Martin erwähnt Anouschkas Tochter und sagt, er würde sich an ihrer Stelle schämen. Für Anouschka ist das der Punkt, an dem sie aufsteht und den Raum verlässt.

Im Einzelinterview kündigt sie schließlich den Wunsch an, die Show zu verlassen. Die Schauspielerin möchte nicht mehr mit Martin reden. Gesagt, getan. Anouschka packt ihren Koffer und verlässt "Promis unter Palmen" freiwillig. Ihre Entschuldigung wollte Martin vorher nicht annehmen. Wie die beiden Streithähne heute zueinander stehen, ist nicht bekannt.

Anouschka Renzi und Martin Angelo

Anouschka Renzi bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln am 04.02.2026

Anouschka Renzi bei der Staffel-Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln, 04.02.2026