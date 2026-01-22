Alex Vesia teilt bewegende Hommage an verstorbene Tochter

Bewegende Geste von Alex Vesia und seiner Frau Kayla Vesia: Der Pitcher der Los Angeles Dodgers und seine Partnerin haben auf Instagram eine neue, stille Hommage an ihre verstorbene Tochter geteilt. Zu sehen ist ein inniger Moment bei Sonnenuntergang, in dem sich die beiden eng umarmen, die Gesichter vom warmen Licht umspielt. Dazu schreibt Kayla schlicht und zugleich herzzerreißend: "Sterlings Mama und Papa". Drei Monate nach dem Tod ihres Babys machen Alex und Kayla damit öffentlich deutlich, wie präsent ihre kleine Tochter Sterling in ihrem Alltag geblieben ist – und berühren damit Fans und Teamkollegen gleichermaßen.

Zuvor hatten Alex und Kayla die Öffentlichkeit über die Tragödie informiert und ihrer Tochter in einem gemeinsamen Statement liebevoll gedacht. Damals dankten sie der Dodgers-Organisation sowie den Baseball-Fans für die überwältigende Unterstützung: "Unsere Baseballfamilie war für uns da, und wir wären ohne sie nicht in der Lage gewesen, das durchzustehen." Auch auf die medizinische Betreuung, die sie in dieser schweren Zeit erfahren haben, gingen sie ein und richteten warme Worte an das Personal, das sich um Kayla und Sterling gekümmert hatte. Unter dem aktuellen Post zeigen sich Anteilnahme und Zusammenhalt erneut deutlich. Dort sammelten sich Botschaften von Kollegen und Anhängern, die dem Paar Stärke wünschen. Für den Pitcher beginnt in wenigen Wochen der nächste sportliche Abschnitt. Während sich Alex mit den Dodgers auf das Spring Training vorbereitet, um den Erfolgslauf in der Liga fortzusetzen, macht der stille Post deutlich, dass die Erinnerung an Sterling für ihre Eltern bei jedem Schritt dabei ist.

Kayla hatte sich Anfang des Monats in einem kurzen TikTok-Clip an ihre Community gewandt und vor allem eines betont: Dankbarkeit für die vielen Zeichen der Nähe. Sie sprach davon, wie schwer es ist, jeden Tag neu zu bewältigen, und dass der Austausch mit den Followern neben den Gesprächen in der Therapie zu einem wichtigen Ventil geworden ist. Im Alltag sucht das Paar Halt im Routinierten – Spaziergänge, Gespräche, gemeinsame Zeit – und findet in Erinnerungsstücken an Sterling kleine Anker. Die beiden teilen ihre Schritte bewusst dosiert, ohne große Worte, oft nur mit einem Foto oder einem Satz. So entsteht das Bild zweier Menschen, die ihren Weg durch die Trauer nicht allein gehen müssen und die zugleich festhalten, was bleibt: Liebe, die weiterwirkt.

Anzeige Anzeige

Instagram / babyy_vesia Alex Vesia, Baseball-Star, zusammen mit seiner Frau Kayla

Anzeige Anzeige

Instagram / alexvesia Hände von Alex Vesia, seiner Frau Kayla und seiner verstorbenen Tochter Sterling

Anzeige Anzeige