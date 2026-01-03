Bridgit Mendler: Vom Teenie-Star zur Tech-Revolutionärin

Bridgit Mendler überrascht ihre Fans mit einem Kurswechsel, der steiler kaum sein könnte: Die frühere Disney-Channel-Darstellerin ist heute CEO und Mitgründerin des Raumfahrt-Startups Northwood Space. Ihr Unternehmen baut an einer "Datenautobahn zwischen Erde und Weltall" und hat dafür jüngst mehr als 30 Millionen Dollar eingesammelt, um die eigene Satellitenkommunikations-Infrastruktur rasant auszubauen. Die Washingtoner Schauspielerin wurde durch Serien wie "Die Zauberer vom Waverly Place" und "Good Luck Charlie" bekannt, doch inzwischen arbeitet sie mit Ehemann und Co-Gründer Griffin Cleverly an Hightech-Lösungen, die unseren Blick ins All verändern könnten. Der Schritt vom Set ins Satelliten-Netzwerk ist endgültig – und macht neugierig auf die nächste Etappe dieser erstaunlichen Karriere.

Die Basis für den Neustart legte Bridgit schon vor Jahren abseits des Rampenlichts: Nach ihrem Bachelor an der University of Southern California machte sie am MIT weiter, wurde 2017 Media Lab Director’s Fellow und forschte an Ideen zur Verbesserung sozialer Medien. 2020 schloss sie ihr Graduiertenprogramm am MIT ab und startete anschließend eine Promotion; 2022 war sie Berichten zufolge parallel am MIT und an der Harvard Law School eingeschrieben. Die Idee zu Northwood nahm in der Corona-Zeit Fahrt auf. Gegenüber CNBC erinnerte sich Bridgit: "Während alle anderen ihre Sauerteigstarter machten, haben wir aus Kram vom Baumarkt Antennen gebaut … und Daten von Satelliten der [National Oceanic and Atmospheric Administration] empfangen", sagte sie. Mit dem frischen Millionenbudget positioniert sich Northwood Space nun als aufstrebender Player in der Weltraumvernetzung.

Abseits der Tech-Bühne lebt Bridgit privat bodenständig. Seit Oktober 2019 ist sie mit Griffin Cleverly verheiratet, der als CTO bei Northwood mit ihr an derselben Vision arbeitet. Im Februar 2024 teilte die Schauspielerin auf X außerdem eine persönliche Nachricht mit: "Die andere Neuigkeit, die ich teilen wollte, ist, dass ich Mama eines süßen 4-jährigen Jungen bin", schrieb sie laut eigenem Post und erklärte, man habe 2021 mit der Pflege begonnen und kurz vor Weihnachten 2022 adoptiert. Zwischen Labor, Launchpad und Laptop ist Familie für die Künstlerin und Gründerin der feste Anker, der ihren außergewöhnlichen Wechsel vom Teenie-Star zur Tech-Unternehmerin begleitet.

Getty Images Bridgit Mendler, Schauspielerin

Getty Images Bridgit Mendler, ehemaliger Disney-Star

Instagram / bridgitmendler Griffin Cleverly und Bridgit Mendler, Ehepaar

