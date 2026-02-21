Freunde: Eric Dane und Priya näherten sich vor seinem Tod an

Eric Dane (†53) und seine Ex-Freundin Priya Jain hatten sich vor dem Tod des Schauspielers wieder angenähert. Wie das Magazin Us Weekly unter Berufung auf eine nahestehende Quelle berichtet, haben die beiden "in den Monaten vor Erics Tod ihre Beziehung als Freunde wieder aufgebaut". Nach ihrer Trennung im vergangenen Sommer sei es ihnen wichtiger gewesen, "Freunde zu bleiben". Der Grey's Anatomy-Star war am 19. Februar im Alter von 53 Jahren nach einem Kampf gegen ALS verstorben. Die 28-jährige Schauspielerin und Social-Media-Star trauert nun um ihren Ex-Partner, mit dem sie ein Jahr lang zusammen war.

Priya habe nicht damit gerechnet, dass Erics Gesundheitszustand so schnell schlechter werden würde, verrät die Quelle dem Magazin. Der Schauspieler hatte seine ALS-Diagnose im April 2025 öffentlich gemacht und verstarb nur zehn Monate später. "Priya empfindet so viel Liebe" für Eric, erklärt der Insider und fügt hinzu, dass er "so ein besonderer Mensch" gewesen sei. Besonders denke sie an seine beiden Töchter Billie und Georgia, die 15 und 14 Jahre alt sind. Sie wisse, "wie schwer das für seine Töchter" sei und fühle mit ihnen, so die Quelle weiter. Priya sei "so traurig und am Boden zerstört" über den Verlust, aber sie sei dankbar, dass seine Töchter existieren, "um seine Erinnerung lebendig zu halten".

Eric und Priya hatten sich über gemeinsame Freunde kennengelernt und waren ein Jahr lang ein Paar gewesen, bevor sie sich im Sommer 2025 trennten. Die Trennung kam für die Schauspielerin damals überraschend, dennoch wünschte sie ihm "alles Gute", wie eine Quelle dem Magazin damals verriet. Vor seiner Beziehung mit Priya war Eric mit Rebecca Gayheart (54) verheiratet, mit der er seine beiden Töchter hat. Obwohl Rebecca 2018 nach 14 Ehejahren die Scheidung eingereicht hatte, nahm sie den Antrag im März 2025 zurück. Sie wurde zu seiner wichtigsten Stütze während seiner Krankheit. "Sie ist wahrscheinlich meine größte Unterstützerin", sagte Eric im Juni 2025 in der Sendung "Good Morning America". Seine Familie bestätigte, dass er seine letzten Tage "umgeben von engen Freunden, seiner hingebungsvollen Frau und seinen zwei wunderschönen Töchtern" verbracht habe.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Eric Dane und Priya Jain

Getty Images Priya Jain beim Clarins Icons Event im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, März 2025

Imago Eric Dane und Rebecca Gayheart mit Billie Dane und Georgia Dane, März 2013