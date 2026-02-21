Neue Ziele: Sarah Engels ESC-Traum und ihre Modekollektion

Sarah Engels (33) steht vor einem entscheidenden Moment ihrer Karriere: Mit ihrem Song "Fire" will die Sängerin beim ESC-Vorentscheid das Ticket für den Eurovision Song Contest in Wien ergattern. Parallel dazu präsentiert Sarah Anfang März ihre erste eigene Modekollektion Sàlea für About You, die am 6. März erscheinen wird. Im Interview mit dem Magazin MADONNA sprach die ehemalige DSDS-Kandidatin über ihre aktuellen Projekte und verriet, warum sie sich genau jetzt bereit für diese großen Schritte fühlt. "Ich habe das Gefühl, jetzt ist meine Zeit gekommen", erklärte sie. Die zweifache Mutter zeigt sich damit von einer besonders kreativen und selbstbewussten Seite.

Die Kollektion Sàlea vereint sommerliche Kleider, Denim-Sets und gemütliche Looks, die sich vielseitig kombinieren lassen. "Das Schöne an den Pieces aus meiner Kollektion ist aber, dass viele Sets dabei sind, die man total gemütlich mit Hausschuhen tragen kann – und sobald man High Heels dazu kombiniert, hat man direkt einen tollen Abendlook", beschrieb Sarah ihre Designs. Ihr Song "Fire" thematisiert das Befreien aus toxischen Situationen und das Wiederfinden der inneren Stärke. "In 'Fire' geht es darum, sich aus einer toxischen Situation zu befreien und das innere Feuer wiederzufinden. Viele Frauen haben dieses Feuer verloren, ich war selbst eine davon", erklärte die Sängerin gegenüber MADONNA. Sollte sie es zum ESC schaffen, würde sie "einen Besen fressen", scherzte Sarah im Interview.

Sarah, die bereits die Hauptrolle der Satine im Musical "Moulin Rouge" spielen durfte, hat in ihrer Karriere gelernt, sich selbst weniger im Weg zu stehen. "Ich glaube, die größte Herausforderung bin oft ich selbst – mein Kopf. Wir stehen uns häufig selbst im Weg, und wir Frauen zerdenken alles", verriet sie. Mit 17 Jahren startete sie ins Business und fühlte sich damals wie in einem Haifischbecken. Heute ist sie Gründerin der Starke-Mädchen-Stiftung und setzt sich bewusst für weibliches Selbstbewusstsein ein. 99 Prozent ihrer Follower sind Frauen, und als Mutter einer kleinen Tochter liegt ihr das Thema besonders am Herzen. Auch privat hat Sarah gelernt, Grenzen zu ziehen: Was sie auf Social Media zeigt, sind oft nur eineinhalb Minuten aus 24 Stunden ihres Tages.

Imago Sarah Engels bei der Premiere von Moulin Rouge! Das Musical im Musical Dome Köln am 13.11.2025

Imago Sarah Engels bei der Aids Gala im Musical Dome Köln, Dezember 2025

IMAGO / BOBO Sarah Engels, Juli 2025