Anne Wünsche hat ihr eigenes Selbsthilfebuch veröffentlicht

Anne Wünsche (34) macht ihre Fans auf ein besonderes Projekt aufmerksam. Die Influencerin nutzt ihre Reichweite auf Instagram, um ihr Buch zu bewerben, das auf ihrer Webseite erhältlich ist. Auf ihrer Website anne-wuensche.de beschreibt Anne das Produkt wie folgt: "'Nebenbei Reich' ist kein typisches Motivationsbuch, sondern eine ehrliche, ungeschönte Reise raus aus dem fremdbestimmten Alltag hin zu echter Freiheit. Mit klaren Kapiteln, Reflexionsseiten und praktischen Aufgaben begleitet dich das Buch dabei, [...] endlich loszulegen." Schon länger versucht Anne, über ihre sozialen Medien immer wieder neue Kunden für ihre Selbsthilfe-Kurse und andere Produkte in ihrem Shop anzuwerben. Das Buch könnte ihr dabei behilflich sein.

Weitere Details zur Inspiration hinter dem Buch gibt Anne ebenfalls preis. Sie schreibt auf ihrer Website: "Als ich die Nachricht bekam, dass meine Tochter ihre ersten Schritte gemacht hatte – ohne mich – traf mich das wie ein Schlag. Ich war am Set, mitten in der Arbeit, während ich den wichtigsten Moment ihres Lebens verpasste. In diesem Augenblick schwor ich mir: Nie wieder." Die Influencerin und OnlyFans-Creatorin verspricht ihren Lesern außerdem, ihnen einen Weg zu zeigen, wie sie "Mut statt Perfektion wählen und ihr eigenes Business aufbauen". Anne sieht sich selbst als Entrepreneurin, als Businessfrau – das zeigt sie im Netz immer wieder. Auch mit ihrem Einkommen und der Art und Weise, wie sie ihr Geld verdient, geht sie sehr offen um. Allerdings steht sie genau deswegen auch immer wieder unter Beschuss.

Anne Wünsche ist bekannt dafür, ihr Leben mit ihren Followern zu teilen. Die mehrfache Mutter hat sich über die Jahre eine treue Community aufgebaut, die sie durch verschiedene Lebensphasen begleitet. Von ihren Anfängen im Reality-TV bis hin zu ihrer Karriere als Social-Media-Star hat sich die gebürtige Berlinerin eine beachtliche Reichweite erarbeitet. Mit ihren ehrlichen und authentischen Einblicken in ihren Alltag als Mutter und Geschäftsfrau konnte sie immer wieder für Gesprächsstoff sorgen und eine enge Bindung zu ihren Fans aufbauen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Imago Anne Wünsche auf der Venus 2025 in Berlin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Bekanntheit