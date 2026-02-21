Von UK nach Kalifornien: Ellen DeGeneres flieht vor Regen

Ellen DeGeneres (68) wurde am Donnerstag, den 19. Februar, in Santa Barbara gesichtet, als sie sich auf dem Weg zum Fitnessstudio durch den Regen kämpfte. Die 68-jährige Moderatorin stieg aus einem ihrer Porsche und sprintete ohne Regenschirm zum Eingang des Gyms. Dabei trug sie ein übergroßes Sweatshirt über einem dunklen T-Shirt, eine bequeme Hose und ein Basecap, das sie tief ins Gesicht gezogen hatte. Mit ihren trendigen Nike-Sportschuhen konnte sie schnell zum Eingang laufen, um sich vor dem Nieselregen zu schützen. Die Sichtung kommt nur drei Monate, nachdem sie und ihre langjährige Ehefrau Portia de Rossi (53) ein 23 Millionen Euro teures Anwesen in Montecito, Kalifornien, gekauft haben.

Der Immobilienkauf sorgt für Überraschung, da das Paar im November 2024 noch verkündet hatte, ins Vereinigte Königreich umzuziehen und dort ihre neue Heimat zu finden. Doch wie das Magazin Us Weekly berichtet, haben Ellen und Portia ihre Pläne nicht komplett über den Haufen geworfen. Laut einem Insider wollen die beiden weiterhin Vollzeit in Großbritannien leben und nur einige Monate im Jahr in Montecito verbringen. Anfang Februar wurden die beiden erstmals seit dem Immobilienkauf in den sozialen Medien gesehen, als sie Fotos von sich posteten, wie sie in Kostümen im Garten ihrer neuen Villa herumalberten, so Daily Mail.

Ellen und Portia waren im November 2024 kurz nach der US-Präsidentschaftswahl in die britischen Cotswolds gezogen. Die Komikerin hatte gegenüber dem Moderator Richard Bacon (50) geschwärmt, dass im Vereinigten Königreich "einfach alles besser" sei. "Es ist absolut wunderschön. Die Dörfer und Städte und die Architektur – alles, was man sieht, ist charmant, und es ist einfach eine simplere Lebensweise", erklärte sie damals. Ellen bestätigte, dass der Umzug mit der Wiederwahl von Präsident Donald Trump (79) zusammenhing. "Wir sind am Tag vor der Wahl dort angekommen und sind mit vielen Textnachrichten von unseren Freunden mit weinenden Emojis aufgewacht", erzählte sie.

Getty Images Ellen DeGeneres bei der Grammy Verleihung 2020

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres, Januar 2017

Getty Images Ellen DeGeneres, Komikerin