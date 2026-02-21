Trump-Schwiegertochter enthüllt Erics gewagte Flirtstrategie

Lara Trump (43) verrät eine kuriose Anekdote über das erste Treffen mit ihrem heutigen Ehemann Eric Trump (42). Im Podcast "Pod Force One" erzählt die 43-Jährige, wie der Sohn des US-Präsidenten Donald Trump (79) sie bei ihrem ersten Kennenlernen vor Jahren mit einer ungewöhnlichen Strategie für sich gewinnen wollte. "Er schaute mich an, fasste mir an den Bauch und sagte: 'Wow, du bist zu dünn, als dass dein Essen gut schmecken könnte. Du musst eine schreckliche Köchin sein'", erinnert sich Lara an die Worte ihres heutigen Mannes, nachdem er erfahren hatte, dass sie damals eine Kochschule besuchte.

Die ehemalige Fernsehmoderatorin gibt zu, dass sie von Erics direkter Art zunächst überrascht war – und nicht unbedingt auf die gute Art und Weise. "Ich dachte: 'Oh, wow, das ist mal was anderes'", erinnert sie sich. Trotz der gewagten Anmache habe die Chemie zwischen den beiden aber offenbar gestimmt. "So ging es los – und hier sind wir", lacht Lara und fügt hinzu: "Ich schätze, es hat funktioniert." Das Paar heiratete 2014 in Mar-a-Lago, wobei Jared Kushner (45), der Ehemann von Erics Schwester Ivanka (44), die Zeremonie leitete. Heute haben die beiden zwei Kinder und leben in Jupiter in Florida, ganz in der Nähe von Großvater Donald.

Lara, die früher als Produzentin für Inside Edition arbeitete, ist mittlerweile eine prominente Vertraute der Trump-Administration und tritt regelmäßig in verschiedenen Fox-News-Sendungen auf. Von März bis Dezember 2024 war sie Co-Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees. Zuletzt machte sie Schlagzeilen, als sie erklärte, einen möglichen Wahlkampf um den Senatssitz von Thom Tillis in ihrem Heimatstaat North Carolina nicht auszuschließen.

Larry Busacca/Getty Images Lara und Eric Trump beim White House Correspondents' Association Dinner

Getty Images Eric Trump im Mai 2024

Getty Images Lara Trump besucht 2024 die 10X Ladies Conference Miami.