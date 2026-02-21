Justin und Hailey Bieber sprechen offen über ihr Elternglück

Justin Bieber (31) und Hailey Bieber (29) haben sich nun ausführlich zu ihrem Leben als Eltern geäußert. Das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, begrüßte im August 2024 seinen ersten Sohn Jack Blues und hat seitdem zahlreiche Einblicke in seinen veränderten Alltag gegeben. "Ich lebe die Tage, von denen ich immer geträumt habe", schwärmte Justin gegenüber der Vogue und betonte, dass eine Familie mit Hailey genau das sei, was er sich "immer erträumt" habe. Auch Hailey zeigte sich begeistert von ihrer neuen Rolle als Mutter und verriet im "Therapuss"-Podcast, dass sie "viel entspannter" als Mutter sei, als sie es sich vorgestellt hatte.

Die Veränderungen, die ihr Sohn Jack mit sich gebracht hat, haben das Leben der beiden komplett auf den Kopf gestellt. "Es gab eine totale Veränderung in ihrer Ehe, seit sie ihre Gelübde erneuert haben und Baby Jack willkommen geheißen haben", verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly. Hailey erklärte weiter, dass sie jeden Tag dazulerne und das Elternsein ihre "größte Lehrerin" sei. "Du erkennst deinen Partner auf eine so andere Weise", erzählte sie der Vogue. Zudem habe sie durch die Mutterschaft eine neue Gelassenheit gefunden und gebe mittlerweile "viel weniger" auf unwichtige Dinge. "Es ist einfach das Coolste, einer kleinen Person dabei zuzusehen, wie sie zu ihrer eigenen kleinen Person wird", berichtete Hailey im "Therapuss"-Podcast und verriet, dass Jack bereits Interesse an Basketball zeige.

Justin und Hailey gaben sich 2018 zunächst in einer privaten Zeremonie das Jawort, bevor sie ihre Ehe im Mai 2024 erneut mit einer Zeremonie bekräftigten. Seitdem halten sie das Leben ihres Sohnes weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, teilen aber dennoch gelegentlich Einblicke in ihren Familienalltag. Im September 2025 postete Justin die "Bieber-Familienregeln" auf Instagram, in denen unter anderem steht: "Wir schätzen das Leben als Geschenk und praktizieren tägliche Dankbarkeit für den Tag, der uns gegeben wurde." Hailey, die zudem Gründerin der Beauty-Marke Rhode ist, betonte bei einem Vogue-Event in Australien, wie wichtig ein guter Partner sei. "Ich bin hier und arbeite, und mein Sohn ist zu Hause bei seinem Vater und hat die beste Zeit. Diese Unterstützung zu haben, ist sehr befreiend", erklärte die 29-Jährige.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, November 2025