Brooklyn Beckham riskiert dauerhafte Entfremdung von Familie

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat die 21. Geburtstagsfeier seines jüngsten Bruders Cruz Beckham (21) verpasst – und setzt damit ein weiteres, schmerzhaftes Zeichen in der wachsenden Distanz zu seiner berühmten Familie. Während die Beckhams vergangenes Wochenende in London eine große Party für Cruz organisierten, war Brooklyn mit seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) fernab des Trubels in Los Angeles. Mit von der Partie in London waren Cruz' Freundin Jackie Apostel, Bruder Romeo Beckham (23) mit seiner Freundin Kim Turnbull, Schwester Harper (14) sowie Victoria Beckhams (51) langjährige Freundin und Spice-Girls-Kollegin Emma Bunton (50).

Die glamouröse Feier unter dem Motto "The Grand Beatles Ball" beinhaltete eine Beatles-Tributeband und eine Performance von Cruz mit seiner neuen Band Cruz Beckham & The Breakers. Victoria teilte auf Instagram zahlreiche Fotos von der Feier, auf denen Cruz seine Freundin auf die Wange küsst, mit Familie und Freunden tanzt und auf der Bühne performt. "Wir lieben dich so sehr", schrieb die Designerin zu den Aufnahmen. Cruz schien von der süßen Geste seiner Liebsten sehr gerührt zu sein – eine Aufnahme zeigt den 21-Jährigen, wie er sich leicht verschämt die Tränen mit einer Serviette trocknet.

Brooklyns Abwesenheit reiht sich in eine lange Liste verpasster Familienmeilensteine ein: Er fehlte bereits bei der Verleihung des Ritterschlags an seinen Vater David Beckham (50), bei einem Familienausflug nach Paris und bei der Hochzeit seiner Jugendfreundin Holly Ramsay. Psychologen warnen Mirror zufolge, dass eine Entfremdung, die sich über Geburtstage, Hochzeiten und andere bedeutende Lebensereignisse erstreckt, oft dauerhaft statt vorübergehend wird. Brooklyn selbst hatte sich Mitte Januar in einem längeren Instagram-Statement zu der Familiensituation geäußert. Er warf seinen Eltern vor, seine Beziehung mit Nicola wiederholt untergraben und mit der Presse gesprochen zu haben.

Imago Brooklyn Beckham bei einem Launch-Event in New York

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week