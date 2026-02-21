Eric Danes Freundin Janell teilt rührende Bilder im Netz

Nach dem Tod von Eric Dane (†53) hat sich nun seine Freundin Janell Shirtcliff erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. Die Regisseurin veröffentlichte am Samstagmorgen auf Instagram eine emotionale Fotoreihe, die intime Momente aus der gemeinsamen Zeit mit dem Schauspieler zeigt. Zu sehen sind Bilder, auf denen das Paar Händchen hält, gemeinsam lacht und für besondere Erinnerungen posiert. Ein Foto zeigt die beiden in einem intimen Moment – mit einem strahlenden Lächeln, das die fröhliche Art widerspiegelt, für die er in Erinnerung bleiben wird. Eric war am Donnerstagabend im Kreise seiner Familie verstorben, nachdem er gegen die Krankheit ALS gekämpft hatte.

Eric und Janell hatten ihre Beziehung erstmals 2025 bei der Premiere von "Countdown" auf dem roten Teppich öffentlich gemacht. Danach hielt sich das Paar weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, obwohl die beiden Berichten zufolge schon seit Jahren zusammen waren. Trotz der langjährigen Partnerschaft mit Janell blieb Eric rechtlich mit Rebecca Gayheart (54) verheiratet, die während seines Kampfes gegen ALS ebenfalls an seiner Seite stand.

Eric und Rebecca hatten sich 2004 das Jawort gegeben und galten lange als fester Bestandteil der Hollywood-Szene, bevor sie Jahre später getrennte Wege gingen. Aus ihrer Ehe stammen die beiden Töchter, für die das ehemalige Paar immer wieder als liebevolle Eltern auftrat. In Interviews betonte Rebecca in der Vergangenheit, wie wichtig ihr ein möglichst harmonisches Familienleben sei, auch nach dem Ende der romantischen Beziehung. Janell wiederum hat sich in der Kreativszene einen Namen als Regisseurin und Fotografin gemacht und begleitete Eric offenbar nicht nur privat, sondern auch bei beruflichen Terminen. Die jetzt veröffentlichten Fotos lassen erkennen, wie vertraut und gelöst der Schauspieler in ihrer Nähe wirkte – sie zeigen ihn beim Lachen, beim Herumalbern und in stillen Momenten, die er fernab des Rampenlichts mit seiner Partnerin verbrachte.

Anzeige Anzeige

Instagram / janellshirtcliff Eric Dane und Janell Shirtcliff

Anzeige Anzeige

Instagram / janellshirtcliff Eric Dane und Partnerin Janell Shirtcliff

Anzeige Anzeige