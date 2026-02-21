Schnipp, schnapp: Laura Wontorra zeigt ihre neue Frisur

Laura Wontorra (36) hat sich eine neue Frisur zugelegt und teilt diesen Moment mit ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Die Moderatorin besuchte vor Kurzem ihren Friseur und ließ sich ein paar Zentimeter ihrer Haare abschneiden. Zu Beginn des Videos erzählt die Sport-Moderatorin: "Ich werde in einer Woche blutjunge 37." Gegenüber ihrem Friseur äußerte sie den Wunsch nach einer "blonden Kurzhaarfrisur". Ihr Friseur scherzte daraufhin: "So Scooter-Vibes", bevor Laura den Countdown für die Verwandlung startete. Letztendlich entschied sich die TV-Bekanntheit jedoch für eine deutlich dezentere Veränderung à la Hailey Bieber (29), die, wie Laura verriet, ihr "forever girlcrush" sei.

Statt eines radikalen Schnitts setzt Laura auf einen modernen und gepflegten Look, der ihre natürliche Ausstrahlung unterstreicht. Die Moderatorin bleibt ihrem Stil damit treu und verzichtet auf eine drastische Typveränderung. Dennoch sind ihre Fans von dem frischen Haarschnitt begeistert und feiern die dezente Veränderung in den Kommentaren. Der neue Schnitt verleiht Laura einen aufgefrischten Look, ohne dass sie sich komplett neu erfinden muss.

Als feste Größe im deutschen Fernsehen beweist Laura Wontorra immer wieder, wie wandelbar sie ist. Die Tochter von Sportmoderator Jörg Wontorra ist nicht nur für ihre Arbeit vor der Kamera bekannt, sondern auch für ihre verschiedenen Looks. Erst vor Kurzem begeisterte sie bei der Champions League mit ihrer Erscheinung und strahlte auf der Berlinale im kleinen Schwarzen. Mit ihrem neuen Haarschnitt zeigt Laura nun einmal mehr, dass oft schon kleine Veränderungen ausreichen, um einen frischen Eindruck zu hinterlassen.

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawontorra Laura Wontorra, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Wontorra, Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Laura Wontorra, Moderatorin