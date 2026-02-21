Will Smith erlebte Dramatisches beim Eistauchen in Arktis

Will Smith (57) hat bei einem Tauchgang am Nordpol einen Moment erlebt, der ihn beinahe das Leben gekostet hätte. Für seine Disney+-Serie "Pole to Pole With Will Smith" wagte sich der 57-jährige Schauspieler unter das bis zu drei Meter dicke Eis der Arktis. Etwa 40 Meter vom Einstiegsloch entfernt geriet die Situation außer Kontrolle, als plötzlich der Befehl "Abbruch! Abbruch!" durch die Funkgeräte hallte. Panisch versuchte Will aufzutauchen, doch statt an die Oberfläche zu gelangen, stieß er gegen eine massive Eisdecke. Als er nach dem Sicherungsseil greifen wollte, zog er sich versehentlich die Tauchermaske vom Gesicht – ein Moment blanker Todesangst unter Wasser.

In der "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) schilderte Will nun die dramatischen Sekunden, die folgten. "Ich dachte nur: 'Oh nein, Will, beruhige dich. Beruhige dich'", erzählte er dem Moderator. Das Sicherungsseil war seine letzte Hoffnung, sich zurück zum Einstiegsloch zu ziehen. Doch dann spürte er plötzlich einen Zug von oben – jemand zog ihn an Land. "Als mir klar wurde, dass ich in Sicherheit bin, entspannte ich mich einfach und schaute mich um. Die Sonne schien durch das Eis, und es verwandelte sich von purem Terror in das spirituellste, schönste Erlebnis", beschrieb der Schauspieler. "Und ich dachte nur: 'Wer auch immer da oben ist, lass mein Seil nicht los!'"

Die Arktis war nicht das einzige extreme Abenteuer, das Will für seine Reiseserie erlebte. Im Amazonas begleitete er Einheimische bei der Jagd nach Anakondas, die für ein Naturschutzprojekt gefangen werden sollten. Die Schuppen der Schlangen speichern Rückstände aus dem Wasser und können als Beweis für illegale Abfallentsorgung vor Gericht verwendet werden. "Die Einheimischen haben die Anakonda gesehen, sind aus dem Boot gesprungen und sind ihr hinterhergeschwommen", erzählte Will amüsiert. Warum genau er selbst für dieses Projekt gebraucht wurde, bleibt ihm allerdings bis heute ein Rätsel.

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Getty Images Musiker Will Smith im Juli 2025 in Frankfurt am Main

Getty Images Will Smith, Mai 2024