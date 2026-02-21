Christian Grey abgesagt: Charlie Hunnam weinte 20 Minuten

Charlie Hunnam (45) hat sich in einem Interview mit dem Magazin VMAN zu einer der schmerzhaftesten Karriere-Entscheidungen seines Lebens geäußert. Der Schauspieler, der zuletzt als Ed Gein in der Netflix-Serie "Monster: Die Geschichte von Ed Stein" für Aufsehen sorgte, verriet, dass er ursprünglich für die Rolle des Christian Grey in Shades of Grey vorgesehen war. An der Seite von Dakota Johnson (36) hätte Charlie den SM-begeisterten Unternehmer in der Bestseller-Verfilmung verkörpern sollen. Doch der Brite musste schweren Herzens absagen, weil er bereits Regisseur Guillermo del Toro (61) sein Wort gegeben hatte, in dessen Film "Crimson Peak" mitzuwirken. "Es war die schlimmste berufliche Erfahrung meines Lebens", so Charlie im Interview.

Die Absage fiel dem heute 45-Jährigen alles andere als leicht. "Ich habe [Regisseurin Sam Taylor-Johnson] angerufen, und wir haben beide 20 Minuten lang am Telefon geweint", erinnerte sich Charlie. Er habe ihr sagen müssen, dass es einfach nicht funktionieren würde. Dabei spielten nicht nur die terminlichen Überschneidungen eine Rolle, sondern auch persönliche Probleme. "In meinem Privatleben passierten damals viele Dinge, die mich emotional wirklich aus der Bahn geworfen und mental geschwächt haben. Ich war einfach völlig überfordert und bekam fast Panikattacken wegen der ganzen Situation", erklärte der Schauspieler. Trotz Zuspruchs von allen Seiten blieb er seiner Entscheidung treu und stand zu seinem Wort gegenüber Guillermo.

Charlie hatte seine Karriere Anfang der 2000er-Jahre mit der britischen Serie "Queer as Folk" gestartet und wurde später als Jackson Teller in "Sons of Anarchy" international bekannt. In der Motorrad-Gang-Serie war er von 2008 bis 2014 zu sehen. Auch in Kinofilmen wie "Pacific Rim" oder "Die versunkene Stadt Z" spielte er bereits Hauptrollen. Während "Crimson Peak" an den Kinokassen enttäuschte, wurde "Fifty Shades of Grey" mit Jamie Dornan (43) in der Hauptrolle zu einem riesigen Erfolg und spielte weltweit rund 570 Millionen Dollar ein. Die Rolle des Christian Grey brachte Jamie allerdings trotz des kommerziellen Erfolgs nicht den erhofften Karriere-Durchbruch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Hunnam, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Charlie Hunnam in der vierten Staffel von "Sons of Anarchy"

Anzeige Anzeige

ActionPress Christian (Jamie Dornan) in "Fifty Shades of Grey"