Wurde Eva wirklich gemobbt? Samira Yavuz spricht "Klartext"

Samira Yavuz (32) hat auf die Mobbingvorwürfe von Evanthia Benetatou (33) reagiert – und das auf ihre ganz eigene Art. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Reality-Darstellerin sichtlich unbeeindruckt von dem Drama rund um das bereits aufgezeichnete Dschungelcamp-Nachspiel. Sie filmt sich selbst, wie sie gelangweilt in die Kamera blickt und den Kopf in ihrer Hand abstützt, während im Hintergrund ein Rap-Song läuft, dessen Text eindeutig ist: "I don't give a f*ck about anything that you do" ("Ich gebe einen Scheiß auf alles, was du tust"). Mit diesen Zeilen macht Samira klar, wie wenig sie sich von Evas Anschuldigungen beeinflussen lässt. Dazu schreibt sie unmissverständlich: "Keine Panik – Klartext ist kein Mobbing. Und Realität auch kein Angriff. Dankbarkeit wirst du bei mir also vergeblich suchen."

Eva hatte zuvor in ihrer eigenen Instagram-Story behauptet, sie und ihre Begleitungen seien beim Dschungel-Nachspiel von Samira und Mitcamperin Ariel gemobbt worden. Eva teilte eine Nachricht einer angeblichen Zuschauerin, die live im Studio dabei gewesen sein soll und ihre Darstellung stützt. "Das, was Samira und auch Ariel da gemacht haben, ging einfach zu weit. Da hätte die Produktion einschreiten müssen", so die Zuschauerin. Eva zeigte sich daraufhin dankbar für die Unterstützung und schrieb: "Ich bin dankbar, dass auch Menschen im Publikum saßen, die unterirdisches und überhebliches Mobbingverhalten deutlich erkennen konnten und über den Tellerrand hinausschauen können." Was genau passiert ist, haben weder Eva noch Samira verraten. Die Sendung wird am 22. Februar bei RTL ausgestrahlt.

Zwischen Eva und Samira hatte es schon während des Aufenthalts im Dschungel geknistert. Kein Wunder, denn Eva hatte eine Affäre mit Samiras Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) gestanden. Nach der Rückkehr aus Australien schlugen die beiden zunächst versöhnliche Töne an. So betonte Eva, für sie sei alles geklärt, und auch Samira gestand, dass ihr die direkte Konfrontation im Camp geholfen habe. Beim großen Wiedersehen in Deutschland war von dieser Harmonie dann allerdings nichts mehr zu spüren. Beide Realitystars tragen ihre Differenzen inzwischen immer wieder über soziale Medien aus und lassen ihre Community an ihren jeweiligen Sichtweisen teilhaben.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz reagiert auf Evas Mobbin Vorwürfe

Imago Eva Benetatou, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp