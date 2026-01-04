Beichte: Jill Zarin (62) startet mit Photoshop ins Jahr 2026

Jill Zarin hat zum Jahresstart keinerlei Geheimnisse gemacht: Die Real Housewives of New York City-Bekanntheit teilte am Freitag, den 2. Januar, ein strahlendes Jet-Set-Foto aus einem Privatjet – weißes Crop-Top, passende Leggings, die Arme jubelnd in die Höhe. Dazu schrieb sie: "Willkommen 2026!!! Das Beste kommt noch!" und legte gleich offen nach: "Ja, mit Photoshop bearbeitet". Damit bestätigte Jill, dass sie das Bild vor dem Upload bearbeitet hat. Während einige Fans über Filter und KI diskutierten, prasselten von prominenten Freundinnen wie Tamar Braxton (48), Patti Stanger (64) und Stacey Silva Feuer-Emojis ein. Aviva Drescher kommentierte augenzwinkernd: "Benjamin Button!", wie das Magazin People berichtete.

Unter ihrem Jet-Schnappschuss sammelten sich rasch Reaktionen. "Mädchen, was ist das denn für eine KI?", fragte eine Userin laut Daily Mail. Andere wünschten sich die "unfilterte" Version, manche verglichen Jill mit Jennifer Lopez (56), wieder andere urteilten: "So viel KI." Am Samstag legte die Reality-Darstellerin nach und postete ein weiteres Bild – diesmal kuschelte sie einen Welpen, trug Sonnenbrille und schwarzen Pulli – und notierte erneut in Klammern: "Ja, ich habe ein Bildbearbeitungsprogramm verwendet... aber ich liebe das Foto trotzdem!" Für Diskussionen um Beauty-Eingriffe ist Jill ohnehin keine Unbekannte. Bereits 2024 erklärte der Schönheitschirurg Ira Savetsky gegenüber Page Six, er habe bei der TV-Persönlichkeit einen unteren Facelift mit Halslift, ein kleines Kinnimplantat und Fetttransfer vorgenommen, um eine schlaffe Halskontur auszugleichen. Jill selbst sagte damals auf Instagram: "Ich lebe offen und frei und finde es wichtig, ehrlich zu sein", und dokumentierte ihre Genesung Schritt für Schritt.

Wer Jill länger folgt, kennt ihren Mix aus Glamour und Offenheit. Die Unternehmerin teilt Meilensteine, private Schicksalsschläge und Pannen – einst amüsierte sich die "Housewives"-Welt über Ramona Singer, die versehentlich Kontoauszüge postete, während Jill ihre eigene Reise zu mehr Wohlbefinden fortschreibt. Freunde loben an ihr die Direktheit, Fans lieben die nostalgischen Throwbacks aus der OG-"RHONY"-Zeit genauso wie die Einblicke in Jills Alltag mit Familie, Mode und Hund. Wenn Jill posiert, gibt es oft ein Accessoire mit Augenzwinkern – zuletzt eine schwarze Chanel-Bag auf dem Jetsitz –, dazu ein makelloses Styling. Und wenn nachgeholfen wurde, sagt die Reality-Ikone es eben dazu. So bleibt die New Yorkerin sich treu: glamourös, kontrolliert – und auf Social Media bemerkenswert transparent.

Instagram / mrsjillzarin Jill Zarin postet im Januar 2026 auf Instagram ein retuschiertes Bild

Jamie McCarthy/ Getty Images Jill Zarin

Eugene Gologursky / Getty Images Jill Zarin, "Real Housewives of New York City"-Star