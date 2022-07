Schüsse bei der Show von "The Office"-Star Craig Robinson!

Schockmoment für Craig Robinson (50) und all seine Gäste! Der Schauspieler wurde in der US-Sitcom "The Office" (auf Deutsch: "Das Büro") berühmt. Dort verkörperte er die Rolle des Darryl Philbin und gehörte ab der vierten Staffel zur Hauptbesetzung. Doch auch als Stand-up-Comedian ist der Komiker erfolgreich. Bei einer seiner Shows kam es nun aber zu einem erschreckenden Vorfall: Ein Mann eröffnete das Feuer und schoss um sich!

In einem Instagram-Video berichtete der 50-Jährige direkt nach der Evakuierung des Veranstaltungsortes: "In dem Club, in dem ich war, gab es eine Schießerei." Dabei handelte es sich um die Live-Bühne The Comedy Zone in Charlotte/North Carolina. Doch das Ganze ging glücklicherweise glimpflich aus. "Ich bin cool. Ich bin sicher. Es war einfach wild", erzählte Craig und bedankte sich bei den Sicherheitskräften, die alle Menschen schnell in Sicherheit gebracht hatten. "Gott sei Dank ist niemand verletzt worden", betonte er.

Ein Sprecher teilte gegenüber Washington Post mit, dass der Täter umgehend in Gewahrsam genommen worden sei. Seine Identität wurde nicht preisgegeben, doch der Mann war bereits polizeibekannt. Er sei schon früher wegen eines Verbrechens verurteilt worden.

