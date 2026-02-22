400-Männer-Challenge: Ist Bonnie Blue schwanger geworden?

Erotikstar Bonnie Blue (26) hat jetzt verkündet, schwanger zu sein. Das Model teilte die Neuigkeit in einem Video auf YouTube, nachdem sie tagelang in ihrem Urlaub auf Teneriffa krankheitsbedingt im Bett gelegen hatte. Die Schwangerschaft scheint zeitlich mit ihrer umstrittenen Aktion zusammenzufallen, bei der sie vor rund zwei Wochen mit über 400 Männern ohne Verhütung geschlafen hatte. "Ich habe mich übergeben, hatte Kopfschmerzen, und wenn ich Kopfschmerzen sage, meine ich eine richtige Mega-Migräne", erklärte die Influencerin in dem Clip. Bestimmte Lebensmittel hätten ihr übel gemacht, während sie andere unbedingt sofort habe essen müssen, sonst wäre ihr schlecht geworden. Bonnie gab zu, dass sie sich vor der Rückreise nach Großbritannien gefürchtet hatte, weil es ihr so schlecht ging.

Nach mehreren Tagen, in denen sie versucht hatte, sich mit Bädern, Gesichtsmasken und Pepsi zu erholen, entschied sich Bonnie schließlich für einen Schwangerschaftstest. "Ich bin ein bisschen nervös", sagte sie und räumte ein, den Test abends und nicht morgens gemacht zu haben. Weniger als zwei Minuten später zeigte sie den Test in die Kamera: "Es ist halb rosa, halb weiß. Sieht irgendwie aus wie ein Drumstick. Leute, ich bin definitiv schwanger, voll schwanger", verkündete sie. Anschließend ließ sie sich in einer Privatklinik untersuchen, wo ein Ultraschall die Schwangerschaft bestätigte. Die Ärztin dort schätzte laut den Angaben im Video die Empfängnis auf etwa 11 bis 13 Tage zuvor – ein Zeitfenster, das mit ihrer jüngsten Aktion übereinstimmt. Bonnie erklärte nun, sich bei ChatGPT Rat für das weitere Vorgehen holen zu wollen.

Anfang Februar hatte Bonnie mit einem Event in London für Aufsehen gesorgt, bei dem sie sich nach eigenen Angaben von Fans schwängern lassen wollte. Die Britin, die bürgerlich Tia Billinger heißt, hatte in der Vergangenheit bereits mit extremen Herausforderungen Schlagzeilen gemacht. So behauptete sie, innerhalb von nur zwölf Stunden mit über 1.000 Männern geschlafen zu haben. In einem Instagram-Post hatte sie damals offen erklärt, dass Männer die Chance hätten, sie "nicht nur als Spielzeug zu benutzen, sondern mich wie Vieh zu züchten". Mit ihren kontroversen Aktionen hat sich die 26-Jährige auf OnlyFans einen Namen gemacht und teilt regelmäßig Updates mit ihren rund 9.400 Followern auf YouTube.

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star

Wie wirkt Bonnies Schwangerschafts-Enthüllung auf euch – mutiger Real Talk oder kalkulierter PR-Move? Mutiger Real Talk – sie steht offen zu allem. Eher PR – clever inszeniert für Aufmerksamkeit. Ein Mix aus beidem. Ergebnis anzeigen