Vogue Williams plaudert aus: So bleibt sie schlank mit Chips

Vogue Williams (40) hat in einem neuen YouTube-Vlog gezeigt, was sie an einem typischen Tag alles isst – und dabei wird deutlich, dass die Moderatorin sich kaum einschränkt. Die 40-Jährige, die eine Konfektionsgröße von 36 bis 38 trägt und etwa 64 Kilogramm wiegt, dokumentierte erstmals jede einzelne Mahlzeit und jeden Snack von morgens bis abends. "Ich wechsle ständig, was ich esse, und bin überhaupt nicht restriktiv. Ich würde nicht einmal denken, dass ich eingeschränkt bin", erklärte die dreifache Mutter, die mit "Made in Chelsea"-Star Spencer Matthews (37) verheiratet ist. Bereits am Morgen zeigte sie ihre erste Mahlzeit: eine Scheibe Sauerteigtoast mit Butter, Avocado, Chiliflocken und zwei Rühreiern, dazu Orangensaft und einen Flat White mit Vollmilch, Agavensirup und Kollagenpulver.

Über den Tag verteilt gönnte sich Vogue deutlich mehr als nur gesunde Kost. Zum Mittagessen gab es einen Bagel mit Räucherlachs, Frischkäse und Gewürzgürkchen – begleitet von einem Softdrink. "Ein Softdrink ist immer Teil meines Tages. Ich bin ehrlich", gestand die Moderatorin. Nachmittags folgten ein Kefirdrink, zwei Stücke einer Nussschokolade und später Hummus mit scharfen Linsenchips. "Ich esse jeden Tag einen Schokoladenriegel, die ich aus Irland mitbringe, weil ich einfach jeden Tag Schokolade haben muss", gab sie zu. Zum Abendessen servierte sie sich eine große Portion hausgemachte Lasagne. Im Bett wartete dann noch eine Schüssel Beeren mit Joghurt, Müsli und Agavensirup, die ihr Ehemann Spencer für sie zubereitet hatte.

Vogue, die mit Spencer und den drei gemeinsamen Kindern Theodore, Gigi und Otto im Süden Londons lebt, betonte, dass sie fünf- bis sechsmal pro Woche Sport treibt und deshalb auch mehr Hunger hat. Sie gab zu, dass ihre Portionen "wahrscheinlich zu groß" seien und dass sie auch gerne ein- bis zweimal pro Woche Takeaway bestellt. Das Model folgt eigenen Angaben zufolge einer 80/20-Regel, bei der sie sich zu 80 Prozent gesund ernährt und die restlichen 20 Prozent für kleine Sünden nutzt.

Getty Images Vogue Williams bei den NTA's 2025 in der The O2 Arena in London

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews, August 2024

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kids