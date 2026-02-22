Nach KI-Patzer: Claus Kleber nimmt ZDF-Kollegin in Schutz

Der ehemalige ZDF-Moderator Claus Kleber (70) hat seine Kollegin Nicola Albrecht nach einer folgenschweren Panne im "heute journal" jetzt in Schutz genommen. In einem am 15. Februar ausgestrahlten Beitrag über die US-Einwanderungsbehörde ICE war ein KI-generiertes Fake-Video von einer Festnahme gezeigt worden, die es nie gegeben hatte. Nach dem Vorfall wurde die USA-Korrespondentin vom Sender abberufen. Dem Tagesspiegel gegenüber verteidigte Claus nun seine Kollegin und sagte: "Ihr ist ein schlimmer Fehler passiert, wie er in unserem Geschäft auch den Besten passieren kann. Ich weiß, wovon ich spreche."

Der 70-Jährige lobte Nicola für ihre Arbeit und betonte: "Nicola Albrecht ist eine tadellose, aufrechte Kollegin, die sich stets die schwierigsten Regionen ausgesucht hat: das Heilige Land, China, Brandenburg, jetzt Trumps Amerika." Claus erklärte weiter, dass das ZDF den Fehler klar benannt und angekündigt habe, zusätzliche Sicherungsmechanismen einzubauen. Ebenso wichtig sei jedoch, dass der Sender nicht in eine Atmosphäre der Verunsicherung abrutsche. "Jetzt ist es eine weitere Aufgabe der ZDF-Führung, dafür zu sorgen, dass sich in den Redaktionen nicht das Gift der Angst breitmacht", mahnte der Journalist. Er kenne die Beteiligten und vertraue ihnen: "Die werden das schaffen."

Claus war selbst viele Jahre als Korrespondent in den USA tätig, bevor er zum "heute journal" wechselte. Rund 18 Jahre lang stand er als Moderator des ZDF-Nachrichtenmagazins vor der Kamera und führte bis Ende 2021 durch über 3000 Ausgaben der Sendung. Seine langjährige Erfahrung im Journalismus scheint ihm nun wichtig genug, um sich öffentlich für die betroffene Kollegin einzusetzen. "Es gilt, den Rücken breit zu machen und dafür zu sorgen, dass professionelle Journalisten furchtlos ihre Arbeit weitermachen können. Wie Nicola Albrecht", stellte er im Tagesspiegel klar.

Müller-Stauffenberg,Hartmut Claus Kleber zu Gast in einer Talkshow

ZDF/Svea Pietschmann Dr. Nicola Albrecht, Journalistin

