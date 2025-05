Michelle Obama flirtet während eines Podcasts mit Airbnb-CEO

Michelle Obama (61) hat kürzlich während der Mittwochsfolge ihres "IMO"-Podcasts, den sie und ihr Bruder Craig Robinson gemeinsam führen, für Aufsehen gesorgt, als sie in einer lockeren Unterhaltung mit Brian Chesky, dem CEO von Airbnb, einen flirty Unterton anschlug. Die ehemalige First Lady und ihr Bruder begrüßten den Tech-Unternehmer in ihrer Show und Michelle plauderte dabei aus dem Nähkästchen. Sie scherzte, dass sie als "Single-Girl" durchaus geneigt wäre, bei ihm zu übernachten – eine klare Anspielung auf Brians charmantes Wesen und seinen Status als begehrter Junggeselle. Barack Obama (63) hat anscheinend ebenfalls ein Auge auf das Liebesleben des CEOs geworfen und sich wohl schon mehrmals als inoffizieller Kuppler versucht.

Während sich Michelle über Brians Beziehungsgeschichten amüsierte, verriet der Unternehmer, dass der ehemalige Präsident ihm schon zahlreiche Ratschläge in Sachen Liebe gegeben habe – mit gemischtem Erfolg. "Er ist auf jeden Fall sehr engagiert und hat mir tatsächlich schon viele Beziehungstipps gegeben", fügte Brian augenzwinkernd hinzu. Brian, der in der Tech- und High-Society-Szene bekannt ist, hält sein Dating-Leben aber größtenteils privat. Nach einer langjährigen Beziehung mit der Künstlerin Elissa Patel, die 2022 endete, rankten sich einige Gerüchte um seine Romanzen, darunter eine angebliche Liaison mit Brooks Nader (28). Doch laut Insidern von Page Six handelte es sich bei dieser Begegnung um "nichts Ernstes".

Für Michelle sind spielerische Kommentare keine Seltenheit. Die ehemalige First Lady, die seit über 30 Jahren mit Barack verheiratet ist, zeigt sich immer wieder von ihrer humorvollen und offenen Seite. Gemeinsam haben die beiden die Töchter Sasha (23) und Malia (26), die mittlerweile erwachsen sind und ihr eigenes Leben führen. Michelle hat mit ihrer charismatischen Art bereits als First Lady die Herzen der Amerikaner erobert und zeigt auch in ihrem Podcast, wie nahbar und menschlich sie ist. "Ich interessiere mich sehr für Brians Liebesleben", gestand sie mit einem Lächeln. Und wer weiß, vielleicht gibt es für Brian dieses Mal ein paar Beziehungstipps von der ehemaligen First Lady.

Getty Images Michelle Obama, 2025

Getty Images Michelle Obama im August 2024

