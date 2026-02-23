Kelly Osbourne teilt herzzerreißendes Gedicht für Papa Ozzy

Kelly Osbourne (41) hat auf Instagram ein zutiefst persönliches Gedicht über ihren Umgang mit der Trauer um ihren Vater Ozzy Osbourne geteilt. Der legendäre Sänger verstarb im Juli vergangenen Jahres im Alter von 76 Jahren an Herzversagen in seinem Anwesen in Buckinghamshire. In ihren emotionalen Zeilen beschreibt Kelly, wie grausam und unerbittlich die Trauer sei und wie sie gewöhnliche Momente zerstöre. "Ein Lied, ein Geruch, ein ruhiger Raum. Plötzlich kann ich nicht atmen", schrieb die 41-Jährige in ihrer Story. Sie schrieb weiter, dass Erinnerungen zu Messern würden und die Welt sich weiterdrehe, während ihre stillstehe.

In ihrem Gedicht, das sie mit "Liebe Trauer, ich hasse dich" beginnt, beschreibt Kelly zudem, wie sie nachts von der Trauer erdrückt werde und immer wieder an die letzten Worte und Blicke ihres Vaters denken müsse. "Ich hasse, dass du existierst, weil meine Liebe zu ihm existierte. Ich hasse, dass der Preis dafür, ihn zu lieben, dich tragen zu müssen ist", heißt es in dem bewegenden Text. Die TV-Bekanntheit hatte bereits auf dem roten Teppich der Grammy-Verleihung im Februar erklärt, dass der Verlust ihres Vaters das Schwerste sei, was sie je durchgemacht habe. Sie enthüllte auch, dass sie täglich eine Kerze anzündet und einen leeren Stuhl am Tisch für Ozzy freihält.

Während die Familie mit der Trauer kämpft, verkleinert sich Mutter Sharon Osbourne offenbar in Los Angeles. Die Geschäftsfrau lässt Berichten zufolge die luxuriöse Villa im Wert von umgerechnet rund 14.901.421 Euro räumen, die sie mit Ozzy während ihrer Zeit in den USA bewohnte. Sharon, die seit dem Tod ihres Mannes hauptsächlich in ihrem Anwesen in Buckinghamshire lebt, plant angeblich, stattdessen eine kleinere Wohnung in LA zu kaufen, um in der Nähe ihrer Enkel sein zu können. Alle drei Kinder der Osbournes – Aimee, Jack und Kelly – leben mit insgesamt fünf Enkelkindern in Los Angeles. Eine Quelle erklärte gegenüber der Zeitung The Sun, dass Sharon eine so große Villa nicht mehr brauche, aber weiterhin eine kleinere Basis in Kalifornien haben wolle, um Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können.

Getty Images Kelly Osbourne bei der Pre-Grammy Gala 2026 in Los Angeles

Getty Images Kelly Osbourne mit ihren Eltern Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne

Gareth Cattermole / Staff / Getty Images Die Osbournes