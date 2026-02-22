Ariel reflektiert sich selbst im Dschungelcamp-Nachspiel

Im Dschungelcamp-Nachspiel hat Ariel (22) mit deutlichen Worten für Aufsehen gesorgt und kein Blatt vor den Mund genommen. Die Realitydarstellerin teilte in der Sendung gegen ihre Mitcamperin Evanthia Benetatou (33) aus und nannte sie vor laufender Kamera "blöd". Auch Kandidat Gil (43) bekam sein Fett weg. Ariel kritisierte, dass er seinen Skandal nicht einfach hätte "wegschweigen" dürfen und zeigte sich verärgert darüber, dass er keine Reue gezeigt habe. Im Nachspiel wurden auch Zusammenschnitte von Szenen aus dem Dschungel gezeigt, ergänzt durch Kommentare der Camper, die nach der Ausstrahlung gesammelt wurden.

Trotz ihrer harschen Worte zeigte sich Ariel gleichzeitig selbstkritisch und reflektierte ihr eigenes Verhalten im Camp. Sie räumte ein, dass sie ruhiger hätte kommunizieren können und gab zu, sehr laut gewesen zu sein. "Ich bin unbequem, das weiß ich. Die Wahrheit ist aber manchmal unbequem", erklärte sie. Die junge Frau versicherte, dass sie nicht böse oder als "Mobber" habe rüberkommen wollen, und sieht ihr Verhalten mittlerweile kritisch. Spannend: Ariel vermutet sogar, dass ihr Drama Gil zur Krone verholfen haben könnte. Sie glaubt, dass sie möglicherweise als die Böse dastand und die Zuschauer dadurch Mitleid mit Gil hatten, weswegen sie am Ende eher für ihn angerufen haben und er gewonnen hat.

Eva dagegen sagte im Nachspiel, sie habe mit Ariel schnell abgeschlossen und wolle jetzt nur noch nach vorne schauen. "Ich habe mit Ariel ganz schnell abgeschlossen, für mich ging es nur weiter nach vorne", so die Realitydarstellerin. Sie wirft Ariel Respektlosigkeit gegenüber vielen Menschen vor, fügte jedoch hinzu, dass sie "ein Teil davon" sei und das akzeptiert habe.

Ariel im Dschungelcamp 2026

Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

