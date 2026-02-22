Heidi Klum zeigt Look von 2002: Leni sieht ihr ähnlich

Heidi Klum (52) hat ihren Fans einen seltenen Einblick in ihre frühen Modeljahre gewährt. In ihrer Instagram-Story teilte die Modelmama kürzlich ein Throwback-Foto von den Brit Awards 2002. Auf der Aufnahme präsentierte sie sich mit dunkelbraunem, schulterlangem Haar mit Pony – ein Look, der deutlich von ihrem heutigen blonden Image abweicht. Damals trug Heidi bei der Veranstaltung zwei auffällige Outfits: zunächst ein graues Midikleid über einem schwarzen Spitzen-BH, später ein farbenfrohes Paillettenkleid mit Plunge-Ausschnitt und ausgestellten Ärmeln. Besonders auffällig: Mit ihrer brünetten Haarpracht war Heidi das Ebenbild ihrer Tochter Leni Klum (21).

Die 21-jährige Leni trägt heute lange, braune Haare, die sie oft in sanfte Wellen stylt – genau wie ihre Mutter damals. Obwohl Leni bereits mit zwölf Jahren von einem Model-Scout entdeckt wurde, erlaubte Heidi ihr erst mit 16 Jahren den Einstieg ins Modelgeschäft. Ihr Debüt gab sie schließlich an der Seite ihrer Mutter für die Vogue Germany. "Es geht nicht nur darum, vor die Kamera zu springen und hübsch auszusehen", erklärte Heidi der Vogue Germany im März. "Hinter den Kulissen passieren viele Dinge, die man im Endprodukt gar nicht sieht. Modeln erfordert viel Disziplin."

Die enge Bindung zwischen Mutter und Tochter zeigt sich auch in ihrer gemeinsamen Liebe zur Mode. Im November verriet Heidi im Gespräch mit dem People Magazine, dass Leni regelmäßig in ihrem Kleiderschrank stöbert. "Ich freue mich so sehr, wenn ich sehe, dass meine Töchter meine Kleidung nochmal tragen", schwärmte sie. "Meine älteste Tochter ist auch Model und wenn sie meine Sachen zu Events trägt, bin ich nicht nur stolz, sondern wir können auch upcyceln." Sie fügte hinzu, dass es wichtig sei, Kleidungsstücke weiterzutragen: "Ich denke, in der Vergangenheit haben wir etwas einmal getragen und es dann nie wieder angezogen, und das ist so falsch."

Getty Images Heidi Klum mit brünetten Haaren, 2002

Getty Images Leni Klum im Juni 2022

Getty Images Leni und Heidi Klum im September 2022