Diese Stars haben mithilfe der Abnehmspritze abgenommen

Sharon Osbourne (73) macht kein Geheimnis daraus, dass sie mithilfe einer Abnehmspritze deutlich abgenommen hat. Die TV-Persönlichkeit verlor rund 18 Kilogramm und war am Ende selbst erschrocken, wie dünn sie geworden sei. In Interviews betont sie, dass man das Medikament nicht dauerhaft nehmen könne und die Nebenwirkungen nicht unterschätzen sollte. Auch Sänger Robbie Williams (52) hat erklärt, mit einem Ozempic-Verwandten wie Mounjaro abgespeckt zu haben – zunächst war von etwa zwölf Kilogramm die Rede, später kursierten sogar Zahlen von über 20 Kilogramm. Mittlerweile erzählt er aber auch von möglichen Nebenwirkungen, bis hin zu Problemen mit seiner Sehkraft.

Comedian Oliver Pocher (48) macht ebenfalls keinen Hehl aus seiner Abnehm-Hilfe: Mit der Abnehmspritze habe er in rund drei Monaten etwa 14 bis 16 Kilogramm verloren – von knapp 90 auf Mitte 70. Sein Hungergefühl sei dabei fast komplett verschwunden, gleichzeitig habe er Energydrinks gestrichen, die Ernährung umgestellt und sich mehr bewegt. Auch Sängerin Meghan Trainor (32) griff zum Medikament Mounjaro und gestand, damit abgenommen zu haben. Oprah Winfrey (72) hat offen zugegeben, moderne Abnehmspritzen zur Unterstützung ihres Gewichtsverlusts zu nutzen. Die US-Moderatorin warnt jedoch: Diese Mittel gehören in ärztliche Hand und sind alles andere als ein schnelles Wundermittel. Schauspielerin Amy Schumer (44) berichtet, dass sie Ozempic und ähnliche Mittel ausprobiert hat und dadurch zeitweise extrem schlank wurde. Gleichzeitig erzählt sie, dass es ihr damit oft schlecht ging und ihr dauerhaft übel war – deshalb habe sie die Behandlung wieder gestoppt.

Ob Ozempic, Wegovy oder Mounjaro – die Abnehmspritzen sind kein Lifestyle-Produkt, sondern verschreibungspflichtige Medikamente mit teils erheblichen Nebenwirkungen. Sharons Tochter Kelly Osbourne (41) hat in den vergangenen Jahren ebenfalls massiv abgenommen – rund 40 Kilogramm. Den Gewichtsverlust schreibt sie vor allem einer Magenverkleinerung, einer strengen Ernährungsumstellung und dem Verzicht auf Zucker und viele Kohlenhydrate zu. In jüngeren Interviews räumt sie jedoch ein, auch GLP-1-Medikamente wie Ozempic ausprobiert zu haben. Viele der Stars betonen in ihren Interviews, dass die Behandlung immer unter medizinischer Aufsicht stattfinden sollte und dass man die Nebenwirkungen nicht unterschätzen dürfe.

Anzeige Anzeige

Imago Oliver Pocher auf dem roten Teppich beim 50. Deutschen Filmball 2026

Anzeige Anzeige

Imago Sharon Osbourne und Kelly Osbourne verlassen ein Restaurant in Mayfair, London am 26. November 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Meghan Trainor, Sängerin