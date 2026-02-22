Kerry Katona genießt Zweisamkeit mit Paolo nach Eskapaden

Kerry Katona (45) und ihr Freund Paolo Margaglione ließen am Freitag eine turbulente Woche hinter sich und genossen gemeinsam einen Abend in London. Die 45-jährige Realitystar und ihr zwölf Jahre jüngerer Partner verbrachten die Nacht im Sheesh Mayfair, während Kerrys Tochter Heidi ihren 19. Geburtstag feierte. In guter Laune teilte die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin einen Clip von ihrem Ausflug auf Instagram. "Mama und Papa sind unterwegs. Kann man sehen, dass wir nicht oft ausgehen?", scherzte Kerry, während Paolo ihr einen Kuss auf die Stirn gab. Der entspannte Abend kam nach Berichten über einen angeblichen Vorfall in Dubai, wo Paolo und Katie Prices (47) Ehemann Lee Andrews in eine Auseinandersetzung geraten sein sollen.

Die Schlagzeilen hatten behauptet, dass Paolo während eines gemeinsamen Treffens der beiden Paare in Dubai von Lee geschlagen worden sei, nachdem er sich eingemischt hatte, weil er Lees Umgangston mit Katie als "aggressiv" empfand. Paolo soll daraufhin nach nur 14 Stunden wieder nach Hause geflogen sein. Katie bestritt die Vorwürfe jedoch vehement auf Social Media und erklärte: "Es gab keine Schlägerei, keine Schläge zwischen Lee und Paolo, wenn überhaupt, hatten wir einen guten Tag und haben mit ihnen gefeiert." Die 47-Jährige betonte zudem, dass Lee niemals aggressiv zu ihr gewesen sei und sie "so verliebt" seien. Sie kündigte an, dass Kerry und Paolo "besondere Gäste" bei ihrer zweiten Hochzeit in Großbritannien sein würden.

Kerry und Katie verbindet eine langjährige Freundschaft, die bis zu ihrem gemeinsamen Auftritt im Dschungelcamp 2004 zurückreicht. Im vergangenen Jahr gingen die beiden sogar gemeinsam auf Tour. Kerry ist Mutter von fünf Kindern und teilt mit Paolo regelmäßig Einblicke in ihr Leben auf Social Media. In ihrer Kolumne für das Magazin New! hatte sie zuvor erklärt, dass Paolo wegen eines "Arbeitsnotfalls" vorzeitig aus Dubai abreisen musste, ohne auf die Gerüchte um eine Auseinandersetzung einzugehen. "Ich konnte buchstäblich 14 Stunden mit ihm verbringen, bevor er gehen musste, was bedeutete, dass ich allein in Dubai zurückblieb, worüber wir beide am Boden zerstört waren", schrieb sie darin.

Imago Paolo Margaglione und Kerry Katona bei den Beauty Awards 2025 in London

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Instagram / katieprice Katie Price und Kerry Katona, 2025