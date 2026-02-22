Ben Affleck enthüllt: Das ist bester Film-Twist aller Zeiten

Ben Affleck (53) hat verraten, welcher Film für ihn den besten Twist der Kinogeschichte liefert. Der Schauspieler schwärmt gegenüber dem Magazin Far Out von dem Thriller "Die üblichen Verdächtigen" aus dem Jahr 1995, der nach einer Idee von Christopher McQuarrie entstanden ist. Für Ben ist der Streifen ein echtes Meisterwerk, denn das Ende stellt das gesamte vorherige Geschehen komplett auf den Kopf. "Das ist ein weiterer Film, der eine Art Krimi und Antiheldenfilm ist, außer dass man am Ende des Films gezwungen ist, den gesamten Film neu zu bewerten, was in Bezug auf die filmische Leistung ziemlich verblüffend und großartig ist", erklärte der Schauspieler.

In dem Thriller sitzt der Kleinkriminelle Verbal Kint, gespielt von Kevin Spacey, im Verhör und erzählt den Ermittlern, wie es zu einer verheerenden Schiffsexplosion mit 27 Toten im Hafen von Los Angeles gekommen ist. Dabei wird deutlich, dass ein mysteriöser Unterweltboss namens Keyser Söze dahinterstecken soll, dessen wahre Identität niemand kennt. Doch in den letzten Minuten des Films wird klar: Die Ermittler hatten Söze alias Verbal Kint die ganze Zeit direkt vor sich sitzen. Diese erzählerische Kehrtwende hat Ben offenbar nachhaltig beeindruckt.

"Die üblichen Verdächtigen" wurde bei seiner Veröffentlichung von Kritikern gut aufgenommen und gilt neben "The Sixth Sense" von M. Night Shyamalan als eines der bekanntesten Beispiele für Filme mit einem heftigen Twist am Ende. Filme, denen es gelingt, kurz vor dem Abspann eine so heftige Wendung hinzulegen, sind selten und nicht einfach zu bewerkstelligen. Ben, der aufgrund seiner Filmkarriere eine große Expertise mitbringt, ist mit seiner Begeisterung nicht allein – laut dem Filmmagazin Moviepilot bewerteten Zuschauer den Thriller mit einer anerkennenden 8 von 10 Punkten.

Imago Ben Affleck bei der Weltpremiere von "Crime 101" im United Theater auf dem Broadway in Los Angeles, 10. Februar 2026

Getty Images Christopher McQuarrie im August 2018

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler