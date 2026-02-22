Spätes Glück: Sean Penn hat seinen ersten BAFTA gewonnen

Sean Penn (65) hat bei den BAFTA Film Awards 2026 seinen ersten Preis der britischen Filmakademie gewonnen, berichtet Deadline. Der Schauspieler wurde jetzt in London als "Bester Nebendarsteller" für seine Leistung in "One Battle After Another" ausgezeichnet, in dem er die Rolle des Steven J. Lockjaw verkörpert. Sean war bei der Verleihung nicht anwesend, um seinen Preis persönlich entgegenzunehmen. Die Zeremonie wurde von Alan Cumming (61) moderiert und auf BBC One in Großbritannien sowie auf E! in den Vereinigten Staaten übertragen.

Für Sean ist der Gewinn ein besonderer Erfolg, da es im dritten Anlauf mit einer BAFTA-Trophäe geklappt hat. Der 65-Jährige war bereits 2003 gleich zweimal nominiert worden – für seine Hauptrollen in "Mystic River" und "21 Grams". Damals ging er jedoch leer aus. Auch im Jahr 2008 blieb eine Nominierung für seine Darstellung in "Milk" ohne Preis. Nun konnte er endlich triumphieren und den begehrten Award mit nach Hause nehmen.

"One Battle After Another" von Regisseur Paul Thomas Anderson (55) wurde bei den diesjährigen BAFTAs mit insgesamt 14 Nominierungen bedacht und gehört damit zu den großen Favoriten der Verleihung. Sean arbeitet seit Jahrzehnten erfolgreich in Hollywood und ist nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur und Produzent tätig. Der zweifache Vater hat in seiner Karriere bereits zwei Oscars gewonnen – für "Mystic River" im Jahr 2004 und für "Milk" im Jahr 2009. Mit dem BAFTA-Gewinn fügt er seiner beeindruckenden Sammlung an Auszeichnungen nun einen weiteren bedeutenden Preis hinzu.

Getty Images Sean Penn, Schauspieler

Getty Images Sean Penn, Schauspieler

Getty Images Sean Penn bei einer Wohltätigkeitsgala in Hollywood