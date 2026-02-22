Folgenreiche Nacht: Antonia Hemmer erlebt Leopold betrunken

Antonia Hemmer (25) hat vorletzte Nacht eine neue Seite an ihrem Partner Leopold kennengelernt. Die beiden feierten gemeinsam den Geburtstag eines Freundes in Frankfurt am Main, wobei sie sich zum ersten Mal gegenseitig betrunken erlebten. Während die Influencerin nach eigenen Angaben lediglich ein bis zwei Gläser trank, griff ihr Partner deutlich häufiger zum Glas. Die Folgen zeigten sich am nächsten Morgen, als er mit Antonias Auto in die Waschstraße fahren musste, um Erbrochenes aus dem Fahrzeug zu entfernen. Trotz dieses kleinen Ausrutschers bezeichnete die 25-Jährige den Abend in ihrer Instagram-Story als gelungen und betonte, dass jeder megaviel Spaß gehabt habe. Zudem habe sie einige Freunde von Leopold kennengelernt, die ihr zuvor noch nicht bekannt waren.

Die Partynacht brachte Antonia aber auch zum Nachdenken über das Thema Alkohol in Beziehungen. "Wisst ihr, was mir gerade so bewusst wird? Wie glücklich ich bin, dass ich keinen Typen mehr habe, der Alkohol trinkt", gestand sie in ihrer Story. In früheren Beziehungen und Kennenlernphasen sei Alkohol immer ein Streitthema gewesen – sei es wegen Erbrechen, stundenlangem Feiern mit den Jungs oder Fremdgehen, das unter Alkoholeinfluss leichter passiere. "Alkohol ist so ein Beziehungskiller", erklärte sie. Die Eskapade von Leopold sei jedoch eine Ausnahme gewesen, da er normalerweise keinen Alkohol trinke. "Ich habe ihn davor noch nie trinken sehen", betonte Antonia. Ein Partner, der jedes Wochenende trinken würde, käme für sie definitiv nicht mehr infrage.

Antonia und Leopold beziehen derzeit gemeinsam ein Haus in Frankfurt am Main, nachdem ihre Beziehung im Herbst 2025 öffentlich wurde. Für die 25-Jährige steht fest, dass die vergangene Nacht ihr gezeigt habe: "Wow, ich habe einfach den richtigen Mann an meiner Seite, weil er normalerweise keinen einzigen Schluck trinkt." Dem Motto "Man kann auch ohne Alkohol Spaß haben" stimme sie voll und ganz zu. "Vor allem in einer Beziehung erspart dir das so viele Nerven", erklärte die Influencerin abschließend in ihrer Instagram-Story.

Instagram / leopold.krey Leopold Krey und Antonia Hemmer, Februar 2026

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Juli 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und ihr Freund vor ihrem neuen Haus