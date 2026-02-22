"Let's Dance"-Tänzerin Kathrin Menzinger hat sich verlobt

Kathrin Menzinger (37) und ihr Freund Max Kumptner haben in den vergangenen Wochen einen Urlaub in Asien verbracht – und die Profitänzerin der RTL-Show Let's Dance ist mit einem funkelnden Verlobungsring am Finger zurückgekehrt. Auf Instagram präsentierte sie nun stolz fünf Fotos, auf denen sie überglücklich mit ihrem neuen Schmuckstück zu sehen ist. "Eine Million mal Ja", schrieb die Tänzerin zu den Aufnahmen und machte damit die freudige Nachricht offiziell.

Die Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem Instagram-Post meldeten sich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus der "Let's Dance"-Familie zu Wort. "Von Herzen nur das Beste für Euch", schrieb Profitänzerin Malika Dzumaev (35). Marta Arndt (36) kommentierte: "Verlobt sein steht dir hervorragend", während Renata Lusin (38) meinte: "Wir haben alle schon gewartet." Auch Ekaterina Leonova (38) zeigte sich begeistert: "Ich freue mich so sehr für euch. Ganz herzlichen Glückwunsch von mir." Selbst "Dancing Star" René Casselly gratulierte unter dem Beitrag: "Oh mein Gott, es ist wirklich passiert! Glückwunsch."

Die Reise nach Asien sollte offenbar eine letzte Auszeit für das Paar werden, bevor am 27. Februar die 19. Staffel von "Let's Dance" startet und Kathrin wieder ins Training mit einem der 14 Promis einsteigt. In diesem Jahr kämpfen die Schauspieler Jan Kittmann und Esther Schweins (55), der Musiker Gustav Schäfer (37) sowie die Influencerin Vanessa Borck (29) um den Titel Dancing Star 2026. Doch die Konkurrenz ist groß: Auch Musikerin Anna-Carina Woitschack (33), der Sportler Joel Mattli, die Moderatorin Sonya Kraus (52) und Content Creator Willi Whey (31) wollen zeigen, was in ihnen steckt. Zudem schwingen das Model Betty Taube (31), Komiker Simon Gosejohann (50) und die Influencerin Bianca Heinicke (33) das Tanzbein, ebenso wie die drei Sänger Nadja Benaissa (43), Milano und Ross Antony (51).

