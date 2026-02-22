Jessica Alba bezaubert mit Bauchmuskeln am Strand von Miami

Jessica Alba (44) gönnt sich aktuell eine Auszeit in der Sonne – und lässt ihre Fans daran teilhaben. Auf Instagram nahm die Schauspielerin ihre Community jetzt mit nach Florida und betitelte ihre neue Bilderreihe schlicht mit den Worten "Eine Minute in Miami". In dem Foto-Karussell zeigt Jessica nicht nur das türkisblaue Meer und ihr Urlaubsessen, sondern auch sich selbst im braun-weiß gemusterten Bikini am Strand von Miami. In einer Aufnahme liegt sie entspannt im Sand, im Hintergrund brechen sich die Wellen, in einem Spiegel-Selfie zieht sie den Fokus ganz nebenbei auf ihren definierten Bauch. Mit dabei auf dem Trip ist auch ihr Freund Danny Ramirez (33), den Jessica in mehreren Schnappschüssen zeigt.

Zwischen Bikini-Pics, Meeresrauschen und Schaumbad gibt Jessica mit den Fotos einen sehr persönlichen Einblick in ihre Auszeit. In einer Aufnahme ist ein Mann zu sehen, der ein Schild in die Kamera hält: "Will you be my Valentine", unterschrieben von ihrem Partner Danny. Auf einem weiteren Bild sitzen die beiden in einem Restaurant, eng aneinandergekuschelt und sichtbar gut gelaunt, während Jessica direkt in die Kamera lächelt und der Schauspieler seine Wange an ihre presst. In den Kommentaren überschlagen sich die Fans mit Komplimenten. "Du bist so atemberaubend. Du siehst einfach unglaublich aus", schwärmt ein Follower unter dem Post. Eine andere Nachricht lautet: "Die schönste Frau der Welt, wirklich." Danny meldet sich ebenfalls kurz zu Wort – oder besser gesagt mit Symbolen – und schickt drei Rosen-Emojis unter die Strandgrüße seiner Liebsten.

Jessica und Danny hatten ihre Beziehung im Oktober vergangenen Jahres erstmals öffentlich bestätigt, als sie Fotos von einem gemeinsamen Urlaub in Australien postete. Zuvor waren bereits im Juli Gerüchte über eine mögliche Romanze aufgekommen. Die neue Liebe folgt auf die Trennung von Jessicas Ex-Ehemann Cash Warren (47), mit dem sie 16 Jahre lang verheiratet war. Die Trennung wurde im Januar 2025 bekannt gegeben, einen Monat später reichte die Schauspielerin die Scheidung ein. Aus der Ehe gingen drei gemeinsame Kinder hervor. "Wir gehen mit Liebe, Freundlichkeit und Respekt füreinander voran und werden für immer eine Familie sein", schrieb Jessica damals auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaalba Jessica Alba in Miami, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Danni Ramirez, Miami 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaalba Jessica Alba in Miami, Februar 2026