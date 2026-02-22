"Lott Junior": Daniel Lott und Eva heißen Baby willkommen

Daniel Lott und seine Partnerin Eva haben einen Jungen zur Welt gebracht. Der Reality-Star verkündete die freudige Nachricht auf Instagram und ließ seine Follower an dem emotionalen Moment teilhaben. "Mr. Lott Junior has arrived", schrieb Daniel zu einem Foto, auf dem die winzige Hand seines Sohnes Leo zu sehen ist. Der Kleine kam in der 29. Schwangerschaftswoche zur Welt und musste gestern Abend geholt werden. Derzeit liegt Leo auf der Kinderintensivstation, wo er noch etwas Hilfe beim Atmen benötigt. Bei der Geburt habe der kleine Kämpfer allerdings bereits mit lautem Geschrei gezeigt, wie viel Power und Lebenslust in ihm stecken, berichtete der stolze Papa gerührt.

Die vergangenen Wochen waren für die frischgebackenen Eltern eine emotionale Achterbahnfahrt. Nach einem Blasensprung in der 21. Schwangerschaftswoche musste Eva acht lange Wochen im Krankenhaus ausharren – Stunde für Stunde, Tag für Tag. "Wir haben so lange gekämpft", schrieb Daniel in seinem Post. Die beiden wurden für all ihre Mühen, Sorgen und Ängste nun belohnt: "Ab jetzt rocken wir das Leben zu viert", freute sich der Reality-Star über den Familienzuwachs. Unter seinem Beitrag häuften sich die Glückwünsche und emotionalen Reaktionen von Fans und Followern, die die Familie während der schwierigen Zeit begleitet hatten.

Die Schwangerschaft verlief von Beginn an alles andere als reibungslos. Bereits in der 21. Woche erlitt Eva den frühen Blasensprung, was eine intensive Überwachung im Krankenhaus erforderlich machte. In der 27. Schwangerschaftswoche musste sie mit Blut im Fruchtwasser erneut in die Klinik, wobei zwischenzeitlich ein frühzeitiger Kaiserschnitt im Raum stand. Letztendlich schaffte es Eva, die 28. Woche zu erreichen, was die Überlebenschancen des Babys deutlich verbesserte. Daniel dankte seinen Followern abschließend dafür, dass sie immer an die kleine Familie geglaubt hätten.

Instagram / ivy.zlr Influencer Daniel Lott mit seiner schwangeren Frau Eva, Januar 2026

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott mit seinem neugeborenen Sohn Leo, Februar 2026

Instagram / ivy.zlr Influencer Daniel Lott mit Ehefrau Eva und Tochter Mavie, Dezember 2025

