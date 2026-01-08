Fans besorgt: Claudia Jung sagt mehrere Konzerttermine ab

Sorge um Claudia Jung (61): Die Schlagersängerin hat ihre für Anfang Januar geplanten Konzerte jetzt kurzfristig abgesagt. Nach dem geplatzten Auftritt am 7. Januar in Gersthofen trifft es auch die Shows am 9., 10. und 11. Januar in Nürnberg, Gera und Ingolstadt. Die Absage gab die 61-Jährige über Facebook bekannt und erklärte, dass sie ihre Konzertreise vorerst unterbrechen müsse. Hinter ihr steht das Team der Veranstalter, die die Entscheidung bestätigten. Für die vielen Fans bleibt die wichtigste Info: Ersatztermine sind bereits organisiert.

Auslöser der Zwangspause ist ein grippaler Infekt, der die Künstlerin seit Tourstart begleitet und sich laut Veranstalter "deutlich verschlechtert" hat. Aktuell sei es Claudia weder möglich zu sprechen noch zu singen, bestätigte das Kultur- und Kongresszentrum Gera. Die Nachholtermine stehen: Ingolstadt ist auf den 4. Februar verschoben, Gera folgt am 5. Februar, Gersthofen am 11. Februar. Nürnberg bekommt einen späteren Slot am 24. April. In den sozialen Netzwerken häufen sich Genesungswünsche. "Von Herzen gute Besserung", schreiben viele, ein Fan fügt an: "Erhol dich erst einmal richtig, danach rockst du die Bühne wieder wie eh und je."

Abseits der Bühne ist Claudia für ihre Nähe zu den Fans und die Einblicke in ihr Privatleben bekannt. Die Musikerin teilt besondere Momente gern online und zeigte in der Vergangenheit, wie wichtig ihr Familie ist – unaufgeregt, herzlich, ohne große Inszenierung. Wer sie schon länger begleitet, weiß: Nach Rückschlägen nimmt sich die Schlagersängerin Zeit zur Erholung und kehrt dann mit Energie zurück. Dass jetzt bereits Ersatztermine stehen, passt zu dieser Handschrift der Verlässlichkeit. Für ihre Community ist das ein beruhigendes Signal in einer Phase, in der vor allem eines zählt: gesund werden.

Imago Claudia Jung bei "Immer wieder sonntags", Juni 2024

Instagram / jung.claudia Schlagersängerin Claudia Jung, August 2025

Instagram / jung.claudia Sängerin Claudia Jung, April 2025