Claudia Jung trauert: Ehemann Hans ist an Krebs verstorben

Claudia Jung (61) hat nun einen unermesslichen Verlust erlitten: Die Sängerin teilt jetzt auf Instagram mit, dass sie ihren Ehemann Hans Singer verloren hat. Der 64-Jährige verstarb am vergangenen Freitag in den frühen Morgenstunden nach einer langjährigen Krebserkrankung in den Armen der Sängerin. Claudia wendet sich mit bewegenden Worten an ihre Fans und kündigt zugleich an, sich zunächst aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Alle Auftrittstermine bis einschließlich August sind abgesagt. "Bitte habt Verständnis für diesen Schritt und wartet auf mich", schreibt Claudia. "Ich werde ganz sicher, sobald ich mich wieder stark genug fühle, zu Euch und auf die Bühne zurückkehren."

In ihrem emotionalen Statement erklärt Claudia, dass bei Hans bereits vor rund zwei Jahren Krebs diagnostiziert worden war. Nach einer schweren Operation habe es zunächst Hoffnung gegeben, dass er mit Einschränkungen weiterleben könne. Die Sängerin betont: "Wir haben bis zuletzt gehofft und alles dafür getan, dass das auch so bleibt." Doch in der vergangenen Woche habe sich sein Zustand plötzlich dramatisch verschlechtert. Der Verlust habe sie völlig aus der Bahn geworfen: "Es fühlt sich an, als sei mit ihm auch ein Teil von mir gestorben, und ich kann seitdem keinen klaren Gedanken mehr fassen", heißt es in ihrem Instagram-Post.

Die Musikerin, bekannt durch Hits wie "Je t’aime mon amour", musste erst kürzlich krankheitsbedingt mehrere Konzerttermine absagen. Claudia betont, sie habe ihre Bronchitis zu Jahresbeginn zwar überwunden und sei wieder "gut bei Stimme", doch der Tod ihres Mannes überschattet nun alles. Für die kommenden Monate bittet die Sängerin ihre Fans um Ruhe, Zeit und Raum, um den Schmerz zu verarbeiten und das Leben neu zu ordnen. "In Dankbarkeit für alles, was ich bisher mit und durch Euch erleben durfte, verbleibe ich mit traurigen Grüßen, Eure Claudia."

Instagram / jung.claudia Claudia Jung und ihr Ehemann Hans Singer

Instagram / jung.claudia Sängerin Claudia Jung, April 2025

Imago Claudia Jung bei "Immer wieder sonntags", Juni 2024