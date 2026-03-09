Ex-Schützling von Ufo361 beinahe an Überdosis verstorben

Data Luv hat vor kurzem eine Überdosis erlitten, die ihn beinahe das Leben gekostet hätte. Der 22-jährige Berliner Rapper brach im Studio zusammen und musste von Notfallsanitätern gerettet werden. Auf Instagram teilte er nun ein Foto von dem dramatischen Einsatz, das ihn in einer Trage am Boden zeigt. "Ich habe alle enttäuscht. Familie, Freunde und vor allem meine Fans. Was soll ich sagen… Berliner Rapgame, früh reingerutscht… Woher soll ich wissen, so jung mit den Schattenseiten klarzukommen? Ja, der Hype kommt zwar schnell, aber die Probleme genauso", schrieb der Musiker zu dem Bild. Wann sich der Vorfall genau ereignete, ist nicht bekannt, doch inzwischen scheint Data Luv wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden zu sein.

Der Vorfall ist nicht der erste medizinische Notfall des Rappers. Bereits im vergangenen Jahr kam Data Luv wegen einer Infektion im Bauch für mehrere Wochen ins Krankenhaus, die laut Raptastisch durch seinen exzessiven Drogenkonsum ausgelöst wurde. Damals fasste er den Entschluss, einen Entzug zu machen und tauchte für einige Monate ab. Nach seinem Klinikaufenthalt gelobte der 22-Jährige Besserung und wollte seinen Lebensstil ändern. Doch aus diesem Vorhaben scheint nichts geworden zu sein. In seinem Post verspricht er nun, dass das alles endgültig ein Ende hat: "Ich muss aus meinen Fehlern lernen und das Beste draus machen in der Zukunft. Es bleibt keine Zeit mehr… Wie oft war ich schon im Krankenhaus? Wie oft schlaflose Nächte, wie oft soll ich meine Mutter noch traurig sehen? Es reicht."

Data Luvs Drogenkarriere begann bereits als Teenager. Mit gerade einmal 15 Jahren wurde er an der Seite von Ufo361 (37) zum jüngsten Goldrapper der Deutschrap-Geschichte und veröffentlichte mehrere Jahre erfolgreich Alben bei Stay High. Schon damals soll er erstmals an Xanax geraten sein, später soll er zusätzlich Tilidin und Kokain zu sich genommen haben. Ufo361, unter dessen Obhut Data Luv zur damaligen Zeit stand, äußerte sich jetzt zum ersten Mal seit fast drei Jahren zu seinem ehemaligen Schützling. In einem Stream auf Twitch betonte er, dass Data Luv nie in seinem Beisein harte Drogen genommen habe: "Er durfte nicht mal neben mir buffen. Er hat noch nie neben mir eine Xanax gepoppt, Bruder, noch nie hat er neben mir eine harte Droge genommen. Menschen, die ich liebe, ich guck nicht zu, wie er kaputtgeht. Ich gucke nicht zu, ich lasse es nicht zu." Allerdings habe er die Drogen konsumiert, wenn er weg war und nicht mehr eingreifen konnte.

Getty Images Ufo361 bei der Balenciaga Party während der Paris Fashion Week in Paris, Oktober 2022

Instagram / data_luv Rapper Data Luv während Notarzteinsatz

ActionPress Ufo361 im September 2019