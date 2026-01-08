Klarstellung: Ex-Freundin erhebt neue Vorwürfe gegen Unge

Seit Sommer 2024 lebt Simon Unge (35) von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Ex-Freundin namens Rachel warf ihm damals unter anderem Gaslighting und Untreue vor. In einer Zeit, in der die beiden noch ein Paar waren, ihre Zukunft aber ungewiss war, soll der YouTuber mit einer Frau zusammengewohnt haben, die sich Marie nennt. Schon damals bezog Marie auf X Stellung zu den Vorwürfen. Aus Gründen, die nicht ganz eindeutig sind, meldet sie sich jetzt erneut und revidiert ihre vorherige Aussage, mit ihr habe es keine Untreue gegeben. Stattdessen erhebt sie neue Vorwürfe gegen Unge. "Natürlich ist er fremdgegangen, aber so, dass wir 'Neuen' nichts davon mitbekamen. Mir ist er auch fremdgegangen", schreibt Marie. Das ist aber noch nicht alles: Der Creator habe ihre Social-Media-Aktivitäten "exzessiv beobachtet", sie zudem bewusst manipuliert, Gaslighting und Lovebombing betrieben.

Unge habe in einem seiner Statements zu dem Skandal betont, dass er seine Ex-Freundin nie bewusst gegaslightet habe, da er gar nicht wisse, was das bedeutet. Laut Marie ist das eine Lüge: "Schlichtweg gelogen. Denn nach fast zwei Wochen, als ich zu ihm gezogen war, hatte ich diese Unterhaltung mit ihm und klärte ihn auf, auch über Red Flags. Woraufhin er nach dieser Unterhaltung eine Straftat bei mir machte und ich wünschte, ich wäre damals zur Polizei gegangen. Jetzt ist es zu spät." Die Straftat definiert Marie nicht genauer. Allerdings habe sie in der Zwischenzeit das Gespräch mit Rachel gesucht und entsetzt festgestellt, wie viele Parallelen es gab. Ihre eigenen Erfahrungen seien im Vergleich zu Rachels aber "harmlos". Ihr Statement beinhalte längst nicht alles, was sie zu sagen habe, aber ihr fehle in einem Tweet der Platz. Es ist also gut möglich, dass noch weitere Anschuldigungen folgen.

Rachel wandte sich im Mai 2024 an die Öffentlichkeit und offenbarte, wie sehr sie in der Beziehung gelitten habe. Auch sie erlebte angeblich Manipulation und krankhafte Eifersucht, die der 35-Jährige sogar an ihren Katzen ausgelassen haben soll. Sie behauptet, er habe ihren Kater lautstark angeschrien und mit Schuhen und Möbeln beworfen. Weil die Anschuldigungen einen heftigen Shitstorm lostraten, gab Unge schließlich ein Statement ab. Zwar bestätigte der Webvideo-Produzent keine der Vorwürfe und betonte, seine Ex habe ihn "emotional zermürbt", aber er sah auch ein, Fehler gemacht zu haben. "Ich werde jetzt erst mal offline bleiben. Ich werde mich um das Therapie-Thema kümmern, ich nehme das sehr ernst, weil ich nach wie vor nicht in der Position bin, dass ich irgendwie alles richtig mache", erklärte er bei YouTube. Ein Comeback gab es bis heute nicht, in seinem Instagram-Profil ist der Begriff "Retired", zu Deutsch "im Ruhestand", zu lesen.

Instagram / unge Simon Unge, ehemalige deutscher YouTuber

Instagram / unge Simon Unge, Influencer

Instagram / unge Simon Unge im Oktober 2021

