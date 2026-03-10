Ryan Goslings Töchter sprechen außerirdischen Co-Star Rocky

Ryan Gosling (45) bekam beim Dreh zu seinem neuen Science-Fiction-Film "Project Hail Mary" tatkräftige Unterstützung von seinen beiden Töchtern Esmeralda Amada und Amada Lee. Während der Dreharbeiten sprangen die Mädchen, die Ryan gemeinsam mit seiner langjährigen Partnerin Eva Mendes (52) großzieht, immer wieder als Stimmdoubles für die außerirdische Filmfigur Rocky ein. "Manchmal, wenn ich arbeitete und ich die Dinge ein bisschen verändern musste, kamen meine Kinder und ich hatte ein Ohrstück im Ohr. Sie sprachen dann für Rocky, sodass ich mit ihnen als Rocky sprechen konnte", verriet der Schauspieler gegenüber People. In dem kommenden Weltraumabenteuer teilt sich Ryan die Leinwand mit dem Alien-Verbündeten namens Rocky, der im fertigen Film vom Schauspieler James Ortiz gesprochen wird.

Einige von Ryans Reaktionen auf Rocky im Film sind tatsächlich echte Antworten auf die Performances seiner Töchter. "Es gibt einige Momente im Film, in denen ich lache oder einfach so von ihm bezaubert bin, was eigentlich meine Kinder sind, die zu mir sprechen und mir helfen", erklärte der Star. Die beiden Mädchen hätten außerdem als wertvolles Testpublikum während des gesamten Produktionsprozesses gedient. "Sie haben viele Schnittfassungen dieses Films gesehen", so der Schauspieler. "Sie haben mir viele Anmerkungen gegeben."

Auch bei der Gestaltung seines Charakters, einem Wissenschaftslehrer, der ins All reist, um den Planeten zu retten, half eine seiner Töchter mit. "Als ich Sachen für die Figur anprobierte und meine Tochter vorbeikam, sagte sie: 'Du siehst mit einer Brille schlau aus'", erinnerte sich Ryan. "Und ich dachte mir: 'Ich muss hierbei schlau aussehen, also danke ich dir dafür.'" An der Seite des 45-Jährigen sind in "Project Hail Mary" auch Sandra Hüller (47), Lionel Boyce, Ken Leung und Milana Vayntrub zu sehen. Der Film basiert auf einem Roman von Andy Weir und wurde von Phil Lord und Christopher Miller inszeniert. "Project Hail Mary" kommt am 20. März in die Kinos.

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, 2012

Aissaoui Nacer / BACKGRID Ryan Gosling mit seiner Tochter in Paris 2024