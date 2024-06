Sie beschuldigte ihn: Unges Ex verliert nach Skandal Arbeit

Das Drama um Simon Unge (33) nimmt kein Ende. Obwohl der Streamer sich bereits aus der Öffentlichkeit zurückzog, ist die Kontroverse um ihn immer noch präsent. Angestoßen hatte alles seine Ex-Freundin Rachel, die ihm schwere Vorwürfe, wie beispielsweise Manipulation, machte – und die scheint jetzt die Konsequenzen zu spüren. Bei X meldet Rachel sich wieder zu Wort und hat eine bittere Nachricht im Gepäck. "Ratet mal, wer jetzt arbeitslos ist", schreibt sie mit einem Totenkopf-Emoji. Sie vermutet, dass die Negativschlagzeilen zu der Kündigung geführt haben. Ihr Arbeitgeber lässt sie aber ratlos zurück, denn eine Erklärung gab es nicht.

Ihre Community ist von dieser Entscheidung genauso fassungslos wie Rachel selbst. Unterstützende Kommentare bekommt sie aber nicht nur von ihren Fans, sondern auch von ihren Kollegen. "Ist wohl wieder ein Fall, wo eine Frau sich getraut hat, über Ungerechtigkeiten zu sprechen, um ihre Karriere zu pushen", schimpft Influencerin Shurjoka sarkastisch. YouTuber iBlali (32), der Unge ebenfalls mit Kritik konfrontierte, hat auch etwas zu sagen: "Das ist einfach krank unfair. Hoffe, dass du bald was Neues und Besseres findest!" Unge selbst reagierte nicht auf die Situation seiner Verflossenen – aber angesichts seines Rückzugs ist das wohl auch eher unwahrscheinlich.

Nachdem Rachel dem Influencer nicht nur vorgeworfen hatte, sie "emotional zermürbt" zu haben und obendrein auch noch ihre Katze missbraucht zu haben, zog Unge nämlich die Reißleine. "Ich werde jetzt erst mal offline gehen. Ich werde mich um das Therapie-Thema kümmern, ich nehme das sehr ernst, weil ich nach wie vor nicht in der Position bin, dass ich irgendwie alles richtig mache", zeigte er sich in einem YouTube-Clip fast schon einsichtig. Neben Rachel hatte zuvor auch iBlali behauptet, Unge habe unter anderem dafür gesorgt, dass er in ihrer gemeinsamen Wahlheimat, der Insel Madeira, sozial isoliert wurde. iBlali lebt mittlerweile wieder in Deutschland.

Anzeige Anzeige

Instagram / iblali iBlali, deutscher YouTuber

Anzeige Anzeige

Instagram / unge Simon Unge, Social-Media-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Rachel ihren Job nach dem Drama mit Unge verlor? Geht gar nicht, da sollte sich der Arbeitgeber etwas verständnisvoller zeigen. Hm, ich kann die Reaktion ihres Chefs schon verstehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de