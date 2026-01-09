Babyglück: Eric Clapton wird zum dritten Mal Opa

Gitarrenlegende Eric Clapton (80) ist wieder im Opa-Glück: Seine Tochter Ruth Clapton hat eine kleine Tochter zur Welt gebracht – und macht den Familienzuwachs am Dienstag aus dem Krankenhaus heraus öffentlich. Auf Instagram verriet Ruth den Namen des Babys und postete ein erstes Foto der Kleinen im Strickjäckchen und mit lila Mützchen. An ihrer Seite ist ihr Partner Peter Greenwood, mit dem sie seit 2023 liiert ist. Die Fangemeinde gratuliert den frischgebackenen Eltern in den sozialen Netzwerken. Für Opa Eric ist es bereits das dritte Enkelkind.

Ruth schrieb zu dem Bild: "Cecelia Rose Clapton-Greenwood, geboren am 6. Januar um 9:21 Uhr. Wir alle sind so verliebt in sie", und kündigte an, später mehr über ihren Kaiserschnitt zu erzählen. Die Influencerin und Sängerin hatte ihre Schwangerschaft im Sommer mit einem Video der Ultraschallbilder bekannt gegeben. In den Monaten vor der Geburt sprach sie offen über gesundheitliche Stolpersteine wie Hyperemesis gravidarum, eine tiefliegende Plazenta und einen verkürzten Gebärmutterhals. Aufgrund der Komplikationen verbrachte sie den Dezember weitgehend im Krankenhaus. Umso größer ist nun die Erleichterung – und die Freude über die gesunde Ankunft von Cecelia, während unter dem Post Glückwünsche von Fans und Weggefährten eintrudeln.

Ruth ist bereits Mutter der Söhne Isaac und Theodore aus ihrer früheren Ehe mit Dean Bartlett, von dem sie sich 2020 trennte. Die Beziehung zu ihrem berühmten Vater war nicht immer einfach, doch beide fanden nach einer längeren Funkstille wieder zueinander. In Interviews berichtete die Content-Creatorin, Eric habe sie in schweren Zeiten unterstützt. Privat zeigte sich Ruth zuletzt überglücklich mit Musiker Peter, mit dem sie seit August 2023 durchs Leben geht. Die frisch vergrößerte Patchwork-Familie genießt nun ihre Zeit in der "Newborn-Bubble" – wie Ruth es nennt – und hält weitere Einblicke vorerst zurück. Fans dürfen sich bis dahin an dem ersten Foto von Cecelia Rose erfreuen.

Getty Images Auftritt von Eric Clapton beim Crossroads Guitar Festival in Los Angeles

https://www.instagram.com/stories/ruthclaptonofficial/ Cecelia Rose Clapton-Greenwood, die Enkelin von Eric Clapton bei Instagram

Getty Images Eric Clapton und seine Tochter Ruth in der Sporthalle der Birkdale School in Sheffield, 18. März 2003

