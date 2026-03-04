Neuer Look: Jeff Bezos trägt Dreitagebart bei Date-Night

Jeff Bezos (62) sorgte am Dienstagabend in New York City für Aufsehen mit einem neuen Look. Der 62-jährige Unternehmer zeigte sich bei einem Date-Abend mit seiner Ehefrau Lauren (56) mit einem zotteligen grauen Bart. Das Paar wurde auf dem Weg zum Dinner im renommierten Restaurant The Corner Store gesichtet, wie Fotos zeigen, die Just Jared vorliegen. Mit seinem ungezwungenen, leicht ungepflegten Bartstil präsentierte sich Jeff in einer deutlich entspannteren Optik, als man sie sonst von dem Milliardär gewohnt ist. Die beiden genossen einen romantischen Abend zu zweit in der Metropole, während Lauren gleichzeitig beruflich in der Stadt unterwegs war.

Der Aufenthalt des Paares in der Großstadt stand vor allem im Zeichen von Laurens neuestem Projekt. Die Autorin bewirbt derzeit ihr frisch erschienenes Kinderbuch "The Fly Who Flew Under the Sea", das ab sofort unter anderem bei Amazon und in Buchhandlungen erhältlich ist. Bereits am Morgen desselben Tages war sie in der "Today Show" zu Gast gewesen, um für ihr Werk zu werben. Das Buch lädt laut Berichten junge Leser dazu ein, die Wunder des Ozeans zu entdecken und ermutigt Kinder, ihrer Neugier zu folgen – egal, wohin das Leben sie führt.

Für zusätzlichen Wirbel sorgte das Paar auch mit einer besonderen Ankündigung rund um die Met Gala 2026. Wie das Modemagazin Vogue berichtet hatte, wurden Jeff und Lauren als Ehrenvorsitzende der legendären Mode-Veranstaltung in New York benannt. Am 4. Mai standen sie gemeinsam mit Beyoncé (44), Nicole Kidman (58), Tennisstar Venus Williams (45) und Modeikone Anna Wintour (76) in der offiziellen Empfangsreihe der glamourösen Benefizgala. Zudem traten sie als Hauptsponsoren der diesjährigen Ausstellung "Costume Art" im Metropolitan Museum auf. Damit übernahmen der Unternehmer und die Journalistin eine deutlich größere Rolle, als zunächst bekannt wurde.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Imago Jeff und Lauren Bezos im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Juni 2025