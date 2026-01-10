Disney-Star Matt Prokop ist in Haft wegen Kinderpornografie

Matt Prokop (35), der einst durch seine Rolle im Film High School Musical 3 bekannt wurde, befindet sich derzeit in Haft in Victoria County, Texas. Der ehemalige Disney-Star wurde an Heiligabend unter anderem wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie sowie Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen, wie TMZ unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtet. Er sitzt ohne Kaution im Bezirksgefängnis ein. Laut Medienberichten von Crossroads Today gab es außerdem Vorwürfe, dass der Schauspieler gegen Kautionsauflagen aus einem früheren Fall von 2024 verstoßen habe.

Im Mai 2024 war Matt nach einem mutmaßlichen Angriff auf seine damalige Freundin verhaftet worden, was zu Anklagen wegen schwerer Körperverletzung im familiären Umfeld und Widerstands gegen die Staatsgewalt führte. Auch diese Vorfälle fanden in seiner Heimatstadt Victoria statt. Die Anschuldigungen in Bezug auf die jetzige Festnahme beinhalten zusätzlich den Besitz kinderpornografischen Materials, ein schwerwiegender Vorwurf – die Ermittlungen in dem aktuellen Fall dauern an.

Matt, der in der Mitte der 2000er Jahre auch in Serien wie Hannah Montana zu sehen war, hatte während seiner Karriere nicht nur berufliche Höhen, sondern auch tumultartige private Schlagzeilen. Seine ehemalige Partnerin Sarah Hyland (35), die man aus Modern Family kennt, hatte 2014 eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt. Sie beschuldigte ihn laut Berichten von TMZ der physischen und verbalen Gewalt während ihrer Beziehung. Das Gericht entschied damals, dass Matt sich drei Jahre lang von Sarah fernhalten müsse.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Prokop 2008 bei einer Premiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Prokop posiert bei einer Fashionshow 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Hyland und Matt Prokop 2013 in Los Angeles