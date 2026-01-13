Kinderpornografie: Matt Prokops Fahndungsfoto veröffentlicht

Das neue Polizeifoto von Matt Prokop (35) sorgt für Wirbel: Der frühere Disney-Star wurde in Victoria County, Texas, festgehalten, nachdem er an Heiligabend in Gewahrsam genommen worden war. Die Vorwürfe wiegen schwer: Besitz von Kinderpornografie und Widerstand gegen die Festnahme. Auf dem nun via TMZ veröffentlichten Bild der Sheriff-Behörde ist der Schauspieler hinter einem Buchungsboard zu sehen. Er trägt einen vollen Bart, das Haar ist zur Seite gestrichen und die Augen sind weit geöffnet. Die Behörden gaben das Foto am Dienstagmorgen heraus. Matt, bekannt aus "High School Musical 3", wirkt darauf ernst, besorgt und angespannt, während ihm weitere juristische Schwierigkeiten drohen.

Hintergrund der Festnahme ist laut US-Medien ein mutmaßlicher Verstoß gegen Kautionsauflagen aus einem Verfahren aus dem Jahr 2024, das im Zusammenhang mit einem angeblichen Angriff auf seine Freundin stehen soll. Denn der Schauspieler hatte bereits in der Vergangenheit Ärger mit der Justiz. Seine frühere Partnerin Sarah Hyland (35), bekannt aus Modern Family, erwirkte im August 2014 eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Ein Gericht untersagte Matt den Kontakt zu der Schauspielerin, die er 2010 bei den Dreharbeiten zu "Geek Charming" kennen- und lieben lernte, für drei Jahre. Nach Angaben lokaler Stellen wurde Matt bereits damals ins Gefängnis gebracht, weil er sich den Auflagen widersetzt haben soll.

In dem aktuellen Fall werden ihm gleich mehrere Delikte zur Last gelegt. Während manche Prominente auf Fahndungsfotos gelegentlich fast schon entspannt oder gar optimistisch wirken, ist bei Matt, der aktuell ohne Kaution im Gefängnis sitzt, keine Spur von einem Lächeln zu sehen. "Die Anklagen sind kein Anlass für Scherze", kommentierte das Portal TMZ die Veröffentlichung des Bildes und verbreitete Details zur Ingewahrsamnahme. Der einstige Teenie-Liebling, der in der Mitte der 2000er Jahre auch in Serien wie Hannah Montana zu sehen war, hatte sich nach seinen frühen Rollen zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In Interviews aus früheren Jahren schilderte er, wie wichtig ihm enge Freundschaften und ein ruhigeres Leben abseits großer Premieren seien.

Imago Matt Prokop bei der Skip1.org-Gala in Los Angeles, April 2013

Getty Images Sarah Hyland und Matt Prokop 2013 in Los Angeles

Getty Images Matt Prokop 2008 bei einer Premiere

