Ex-Verlobte erhebt Missbrauchsvorwürfe gegen Matt Prokop

Disney-Darsteller Matt Prokop (35) sitzt in Texas weiter ohne Kaution im Gefängnis. Der 35-Jährige, bekannt aus High School Musical 3 und dem Disney-Film "Geek Charming", wurde an Heiligabend im Bezirk Victoria County festgenommen. Zunächst ging es um Verstöße gegen Kautionsauflagen, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Flucht vor Beamten, doch laut dem Sender Crossroads Today kam zum Jahreswechsel ein weiterer Anklagepunkt hinzu: Besitz oder Verbreitung von Kinderpornografie. Nun belastet ihn zudem seine frühere Verlobte mit schweren Vorwürfen. Gegenüber der Daily Mail meldete sie sich zu Wort und spricht von "vielen Jahren des Missbrauchs" in der gemeinsamen Beziehung. Das Paar verlobte sich im Januar 2024.

Die Frau, die Matt über soziale Medien kennengelernt haben soll, schildert dem Medium in ihrem Statement: "Nach vielen Jahren des Missbrauchs sind die Auswirkungen noch immer sehr real und beeinflussen weiterhin mein Leben", erklärt sie und betont, sie ziehe sich aktuell zurück, um sich mithilfe von Freunden und Familie zu erholen. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass ihr Schweigen nichts an der Schwere der mutmaßlichen Taten ändere: "Wenn mehr Informationen ans Licht kommen, bitte ich darum, dass alle Opfer mit Fürsorge, Würde und Respekt behandelt werden." Die Redaktion des Portals hat nach eigenen Angaben sowohl bei Matts Vertretern als auch beim Gefängnis in Victoria County um eine Stellungnahme gebeten, bisher aber keine Antwort erhalten. Bereits im Mai 2024 war der Schauspieler in Texas festgenommen worden, nachdem seine damalige Freundin der Polizei bei einem Wochenendausflug von einem Angriff berichtet hatte; laut Ermittlern soll sie unter anderem Kopfverletzungen davongetragen haben, als er sie gestoßen und ihren Kopf gegen einen Gegenstand geschlagen haben soll.

Auch in der Vergangenheit war Matt bereits wegen seines Verhaltens in Beziehungen in den Schlagzeilen. Seine frühere Partnerin und Modern Family-Star Sarah Hyland (35) hatte nach dem Ende ihrer Beziehung, die von 2008 bis 2014 dauerte, vor Gericht Schutz beantragt. In den Unterlagen zu der einstweiligen Verfügung schilderte die 35-Jährige laut Daily Mail, Matt sei über Jahre verbal und körperlich gewalttätig gewesen. Ein Vorfall blieb besonders hängen: Er soll sie an ein Auto gedrückt und gewürgt haben, bis sie kaum noch Luft bekam. Unterstützung bekam die Schauspielerin damals von Kollegin Julie Bowen (55), die sie dazu ermutigte, sich zu trennen und rechtliche Schritte zu gehen. Sarah sprach in einem Interview mit dem Magazin Variety später offen darüber, dass die Erlebnisse sie bis heute "triggern" und sie sich als Überlebende häuslicher Gewalt sieht. Sie beschrieb, wie tief Schuldgefühle und Scham bei Betroffenen sitzen können und wie wichtig ein Umfeld ist, das Betroffene nicht fallen lässt, sondern ihnen zuhört und sie ernst nimmt.

Imago Matt Prokop bei der "Outfest Closing Night"-Gala, 2012

Imago Matt Prokop bei der Skip1.org-Gala in Los Angeles, April 2013

Imago Sarah Hyland mit Matt Prokop bei der New Yorker Premiere von "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2", Juni 2011