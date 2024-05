Schwere Körperverletzung? Kinderstar Matt Prokop verhaftet!

Matt Prokop (33) wurde wegen Verdachts auf schwere Körperverletzung in Texas festgenommen. Gegen die Festnahme soll er Widerstand geleistet haben. Wie TMZ berichtet, war der Hannah Montana-Star war mit seiner Freundin unterwegs – bis sie jemandem erzählte, Matt hätte sie angegriffen. Nachdem die Polizei gerufen wurde, war das Paar schon verschwunden. Nach einem weiteren Anruf wegen einer Störung wurden die beiden dann aufgefunden– Matt soll seine Freundin angegriffen und körperlich verletzt haben. Der Kinderstar wurde festgenommen, doch er versuchte zu fliehen. Die Behörden werfen ihm nun schwere Körperverletzung und Widerstand gegen die Festnahme vor.

Schon 2014 klagte seine Ex-Freundin Sarah Hyland (33) gegen Matt wegen verbaler und körperlicher Misshandlung. Sie hatte öffentlich gemacht, dass er sie gewürgt und geschlagen haben soll und ihr sogar mit dem Tod drohte. Daraufhin wurde er angewiesen, sich drei Jahre lang von ihr fernzuhalten. Das Paar lernte sich 2008 bei einem Vorsprechen für den Disney-Hit High School Musical kennen und spielte danach im Film "Movie Star - Küssen bis zum Happy End" Seite an Seite. Über fünf Jahre waren sie zusammen, bis sie sich trennten.

Der Kinderstar wurde Mitte der 2000er durch Auftritte in "The Office" oder durch die Fernsehserie "Hannah Montana" bekannt. Seinen großen Durchbruch schaffte er mit dem Film "High School Musical 3: Senior Year", in dem er die Rolle von Jimmy 'The Rocket' Zara übernahm.

Getty Images Sarah Hyland und Matt Prokop 2013 in Los Angeles

Getty Images Matt Prokop 2008 bei einer Premiere

