"Kevin – Allein zu Haus"-Star wegen Prostitution angezeigt

Daniel Stern, bekannt als Marv aus Kevin – Allein zu Haus, ist in Kalifornien ins Visier der Polizei geraten. Nach Angaben der Behörden in Ventura County wurde der Schauspieler am 10. Dezember in Camarillo wegen der angeblichen Anheuerung einer Sexarbeiterin angezeigt. Laut Polizeidokumenten, die TMZ vorliegen, soll der US-Amerikaner in einem Hotel versucht haben, eine Escortdame zu buchen. Festgenommen wurde der Star nicht, es blieb bei einer Anzeige samt Bußgeldbescheid.

Ironischerweise ereignete sich der Vorfall mitten im Dezember, während "Kevin – Allein zu Haus" in Haushalten auf der ganzen Welt für weihnachtliche Stimmung sorgte. Nur wenige Wochen zuvor war der Filmschurke schon einmal in den Schlagzeilen, weil er Anfang Oktober nach einem medizinischen Notfall in Somis ins Krankenhaus gebracht worden war. Die Feuerwehr von Ventura County bestätigte damals den Einsatz, Details zu der gesundheitlichen Ursache wurden nicht öffentlich. Laut Daily Mail wurde der 68-Jährige untersucht, in eine Klinik gebracht und später wieder entlassen.

Daniel hatte zuletzt immer wieder betont, sich weitgehend aus Hollywood zurückgezogen zu haben. Der Filmstar lebt nach eigenen Angaben auf einer Farm, hält Rinder, baut Mandarinen an und widmet sich der Bildhauerei. Finanziell kann er auf erhebliche Gewinne aus den Weihnachtsfilmen zurückgreifen. In seinen Memoiren "Home and Alone" beschrieb er, dass er sich bei der Fortsetzung Kevin – Allein in New York einen cleveren Deal herausgehandelt habe. So erhielt Daniel umgerechnet 1,3 Millionen Euro und ein Prozent des Bruttogewinns des Streifens.

Getty Images Daniel Stern, Schauspieler

Action Press/Moviestore Collection Daniel Stern und Joe Pesci in "Kevin – Allein in New York"

