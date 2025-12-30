"Kevin – Allein zu Haus"-Schurke Daniel Sterns neuer Beruf

Vor 35 Jahren jagte Daniel Stern als tollpatschiger Einbrecher Marv im Weihnachtsklassiker Kevin – Allein zu Haus noch dem kleinen Kevin durchs Haus, heute könnte sein Alltag kaum unterschiedlicher aussehen. Statt auf einem Hollywood-Set steht der Schauspieler inzwischen auf seiner eigenen Ranch, pflegt Felder und versorgt seine Tiere. Auf seinem Anwesen baut Daniel Mandarinen an und widmet sich mit sichtbarer Leidenschaft der Bildhauerei. Gleichzeitig teilt er sein neues Leben und seine kreative Seite mit Millionen Fans auf TikTok – und sorgt damit pünktlich zum 35. Jubiläum des Kultfilms für jede Menge Gesprächsstoff.

Ganz verschwunden ist Daniel aus der Filmwelt jedoch nie. Nach zahlreichen Rollen seit "Kevin – Allein zu Haus" war sein letzter Film "James vs. His Future Self" im Jahr 2019, außerdem ist er in der Serie "For All Mankind" als Eli Hobson zu sehen. Parallel baute er sein Leben auf dem Land auf. Ein TikTok-Clip, in dem er eines seiner neuesten Kunstwerke präsentiert, ging viral und landete schließlich auch auf X. Dort staunten viele Nutzer nicht nur über sein handwerkliches Geschick, sondern auch darüber, wie sehr er sich verändert hat.

"Marv aus 'Kevin – Allein zu Haus' lebt auf einer Farm und ist Bildhauer. Guckt mal!", schrieb ein Nutzer begeistert auf X, ein anderer konterte: "Das ist nicht einfach 'Marv aus Kevin – Allein zu Haus', das ist die LEGENDE Daniel Stern." Viele erinnerten sich in den Kommentaren an ihre liebsten Momente aus der Filmreihe. Ein Fan meinte: "Dieser Mann hat mir in Kevin – Allein in New York Tränen in die Augen getrieben. Der erste, der mich vor Lachen zum Weinen gebracht hat." Während Daniel heute lieber mit Erde an den Händen und Staub auf der Schürze arbeitet, bleibt er für viele als der Mann im Gedächtnis, der ihre Kindheit jeden Dezember ein bisschen lustiger machte.

Anzeige Anzeige

Collection Christophel / Action Press Macaulay Culkin und Daniel Stern in "Kevin – Allein zu Haus"

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Stern, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Daniel Stern in einer Szene von "Kevin - Allein zu Haus"