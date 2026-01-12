Chris Redd spricht über die Beziehung mit Kenan Thompsons Ex

Chris Redd (40) hat auf Instagram erstmals offen über seine Beziehung zu Christina Evangeline gesprochen. Das Brisante an der Verbindung ist, dass es sich bei der Dame um die Ex von seinem langjährigen Freund Kenan Thompson (47) handelt. "Es war nicht geplant", stellt der Fernsehstar nun sichtlich emotional klar und betont, dass es eine sehr besondere Situation gewesen sei. Er sei normalerweise nicht der Typ, der eine Ex-Partnerin eines Kumpels daten würde.

Chris erzählte, er habe während seiner Zeit bei Saturday Night Live mit einem Drogenproblem gekämpft und Panikattacken erlebt. "Ich habe sogar einige Pillen an manche meiner Cast-Kollegen verkauft", verriet der Komiker in dem Clip. Christina sei die Einzige gewesen, die ihn damals angesprochen, Hilfe organisiert und ihn zu seiner Therapie begleitet habe. "In dieser Zeit haben wir uns verliebt", gab der US-Amerikaner zu. Zugleich habe ihn die Loyalität zu Kenan innerlich zerrissen: "Ich fühlte mich von Beginn an schlecht."

Chris und Kenan standen nicht nur gemeinsam bei SNL vor der Kamera, sondern wirkten von 2021 bis 2022 auch beide an der Sitcom "Kenan" mit. Christina und Kenan heirateten im Jahr 2011 und haben zwei gemeinsame Töchter. Im April 2022 wurde bekannt, dass das Model und der Komiker bereits seit zwölf Monaten getrennt waren, und wenige Monate später reichte Kenan die Scheidung ein.

Getty Images Kenan Thompson und Chris Redd, September 2018

Getty Images Chris Redd, "Saturday Night Life"-Star

Getty Images Christina Evangeline und Kenan Thompson im September 2019