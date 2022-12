Pete Davidsons Dating-Geheimnis? Kenan Thompson weiß es!

Was ist es, dass Pete Davidson (29) so besonders macht? Der "Saturday Night Life"-Star datete einige der hübschesten und begehrtesten Frauen Hollywoods! Seine Beziehung mit dem Realitystar Kim Kardashian (42) ging erst im August in die Brüche. Aktuell datet er wohl die Laufstegschönheit Emily Ratajkowski (31). Sein Kollege Kenan Thompson (44) meint zu wissen, wie Pete die Ladys von sich überzeugt!

Petes "Saturday Night Life"-Co-Star entzauberte das Mysterium um die Beliebtheit des 29-Jährigen bei Frauen. "Er ist einfach ein herzensguter Mensch", meinte Kenan gegenüber E! News. "Er ist ein sehr freundlicher und liebenswerter Mensch. Er liebt seine Mutter und seine Schwester. Er bewundert seinen Vater über alle Maßen und ich weiß nicht, er ist einfach ein gutherziger Mensch", erklärte der 44-Jährige weiter.

Ob Emily nun endlich die Richtige an der Seite des Frauenschwarms ist? Ein Insider behauptete gegenüber Hollywood Life, dass dem wohl so sei: "Obwohl diese Geschichte relativ neu ist, spricht Pete pausenlos mit seinen Freunden über Emily und er hat mehreren Leuten gesagt, dass sie das Mädchen seiner Träume ist."

ActionPress Pete Davidson und Emily Ratajkowski bei einem Knicks-Spiel

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian, Mai 2022

Getty Images Pete Davidson im Mai 2022

