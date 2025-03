Kenan Thompson fassungslos über Michelle Trachtenbergs Tod

Kenan Thompson (46), bekannt aus der Show Saturday Night Live, hat in einem Interview über den plötzlichen Tod von Michelle Trachtenberg (✝39) gesprochen. Die Schauspielerin, die vor allem für ihr Mitwirken in Gossip Girl und Buffy – Im Bann der Dämonen bekannt war, starb unerwartet am 26. Februar im Alter von nur 39 Jahren. "Es war so ein Schock", erklärte Kenan gegenüber E! Online. Er habe die Nachricht über ihren Tod von seinem Geschäftspartner Johnny Ryan Jr. erhalten, doch zunächst nicht glauben können. "Ich habe nur ihr Bild gesehen, und es hieß: 'Pass away'. Das waren die beiden Worte, die ich sah, und ich dachte: 'Das ist nicht richtig. Warum sollte das der Fall sein?'", beschrieb der Comedian seine erste Reaktion auf die tragische Meldung. Kenan und Michelle hatten eine gemeinsame Vergangenheit, da beide einst für den Sender Nickelodeon vor der Kamera standen.

Michelle sei Berichten zufolge dabei gewesen, sich von einer kürzlich erfolgten Lebertransplantation zu erholen. Die genauen Umstände ihres Todes sind jedoch unklar, da ihre Familie eine Obduktion ablehnte. Kenan bedauerte, dass er ihr nicht mehr helfen konnte: "Wenn sie gelitten hat, hätte ich gerne zu den Menschen gehört, die etwas von ihrem Schmerz hätten lindern können." Er fügte nachdenklich hinzu: "Manchmal reicht es schon, ein offenes Ohr zu haben."

Michelle begann ihre Karriere bereits im Kindesalter und wurde als Teenager in Hollywood zum Star. Neben ihren ikonischen Rollen als Dawn Summers in "Buffy" und als die manipulative Georgina Sparks in "Gossip Girl" erlangte sie mit Filmen wie "Harriet, die kleine Detektivin" und "Eurotrip" weltweite Berühmtheit. Trotz ihres Ruhms lebte sie ein zurückgezogenes Privatleben, das sie bewusst vom Rampenlicht fernhielt. Noch vor einem Jahr wehrte sie sich gegen Spekulationen über ihren Gesundheitszustand und versicherte ihren Fans, dass es ihr gutgehe. Ihr plötzlicher Tod hinterlässt nicht nur Fans und Kollegen wie Kenan in tiefer Trauer, sondern auch eine Lücke in der Film- und Serienwelt.

Getty Images Michelle Trachtenberg, US-Schauspielerin

Getty Images Kenan Thompson bei den Emmy Awards 2021

